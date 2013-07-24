Житель Минского района оборудовал дома нарколабораторию и вырастил 18 кустов конопли

Новости Беларуси. Житель Минского района оборудовал накролабораторию на дому. Там он занимался выращиванием конопли. Затем готовый товар молодой человек успешно сбывал, сообщает ctv.by.

Он был задержан сотрудниками милиции прямо в момент реализации очередной партии наркотика. В его квартире и подвале дома было обнаружено 18 кустов конопли весом более 2 кг и полкило высушенной марихуаны. По оценкам экспертов, этого количества достаточно, чтобы изготовить более 3 тысяч доз наркотиков.

По словам задержанного, информацию о технологии выращивания конопли в домашних условиях он нашел в Интернете. А семена заказывал на голландском сайте.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 328 «Незаконный оборот наркотических средств» Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В Беларуси за первое полугодие 2013 года выявлено 23 нарколаборатории. Это на 5 больше, чем за весь 2012 год, сообщает БелТА.

Напомним, в апреле этого года крупная нарколаборатория была ликвидирована в Пинске. Её владелец изготавливал амфетамин, а ингредиенты привозил из России. Готовые психотропы он сбывал посетителям дискотек. (смотрите видео)