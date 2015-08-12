Под Минском ликвидирована нарколаборатория: задержан 22-летний парень, изъято более 1 кг спайсов

Новости Беларуси. Под Минском ликвидировали нарколабораторию. По данным управления внутренних дел Миноблисполкома, более килограмма наркотиков изъяли у 22-летнего продавца спайсов. По подсчетам, заработать на этом юноша мог 150 миллионов рублей.

Нарколаборатория располагалась в многоэтажке в деревне Копище. Приобретал молодой человек ингредиенты для спайсов у других торговцев, которых находил через социальные сети, а потом в квартире наносил вещества на травяную смесь.

Во время спецоперации оперативники обнаружили в квартире 1034 грамма готовых спайсов, 30 граммов вещества для них, 8 миллионов рублей, банковские карточки и оборудование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.