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Под Минском ликвидирована нарколаборатория: задержан 22-летний парень, изъято более 1 кг спайсов

12 августа 2015 13:53
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Новости Беларуси. Под Минском ликвидировали нарколабораторию. По данным управления внутренних дел Миноблисполкома, более килограмма наркотиков изъяли у 22-летнего продавца спайсов. По подсчетам, заработать на этом юноша мог 150 миллионов рублей.

Нарколаборатория располагалась в многоэтажке в деревне Копище. Приобретал молодой человек ингредиенты для спайсов у других торговцев, которых находил через социальные сети, а потом в квартире наносил вещества на травяную смесь.

Во время спецоперации оперативники обнаружили в квартире 1034 грамма готовых спайсов, 30 граммов вещества для них, 8 миллионов рублей, банковские карточки и оборудование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Наркотики

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