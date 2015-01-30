Жалоба на Григория Привалова: у него заказали курсовую, а он просто скачал ее из Интернета

Диплом о высшем образовании — документ, который свидетельствует о том, что у вас был шанс чему-нибудь научиться! Героиня этого сюжета еще до получения диплома получила замечательный урок. Правда, для этого ей пришлось стать наглядным пособием для всех.

От сессии до сессии живут студенты весело. Фраза избита, но абсолютно отражает действительность. Но не для всех студентов. Минчанка Кристины Костевич заочница и для нее, сессия это, прежде всего, небольшая пауза в рабочих буднях. Гранит науки совсем недавно для девушки стал камнем преткновения.

Кристина Костевич:

Решила обратиться за помощью в написании курсовой работы, так как поджимали сроки. Нашла в социальной сети Григория Привалова. Человек назвал мне, что моя работа будет готовиться 2 дня, стоимость 540 тысяч бел рублей.

На всё есть свои специалисты. И фирм, предлагающих помощь в написании не только курсовых и дипломных, но даже кандидатских и докторских работ, хватает в любом городе. Подобными услугами занимается и жук, и жаба.

Кристина Костевич:

Было ощущение такое, что человек забыл, на самом деле. Через некоторое время он написал: вечером можете забирать. Я обрадовалась, поехала забирать работу, как и договаривались, встретились, он отдал мне работу. Времени проверить не было, было уже поздно вечером, темно.

В редких случаях услуга действительно носит аутентичный характер. Но, как правило, бизнесмены, наживающиеся на студенческой лени, сильно, извините за сленг, не заморачиваются. Обычно под видом курсовых и дипломных предлагается банальная компиляция того, что уже есть в Интернете.

Кристина Костевич:

Получаю ответ преподавателя, могу процитировать: Кристина, зачем вы мне прислали скачанную работу из Интернета. У меня, конечно, шок, я прямо захожу по ссылке, которую мне дает преподаватель. Ссылка оказывается первая по запросу, открываю, там моя работа, пожалуйста, слово в слово скопирована.

Выражаясь молодежным сленгом, подобный казус иначе как подставой не назовешь. С другой стороны, Кристина никак не обозначила перед бизнесменом, что именно она ожидала. Хотела курсовую? Получила! Можно говорить о том, что на ниве нашего образования махровым цветом буйно разрастается чертополох. Неконтролируемый, неорганизованный и потому, по сути, преступный. Пока на серьезном уровне с этим явлением борьба идет вялая. Поэтому приходится отдуваться за правоохранителей и налоговиков преподавателям вузов.

Инга Воюш, доцент кафедры истории журналистики и менеджмента СМИ Института журналистики БГУ:

Если работа резко отличается по стилю, заметно, что она написана не самим студентом. Он, конечно, слабо отвечает на вопросы по своей работе, по структуре работы в особенности.

Программа «антиплагиат» позволяет отслеживать даже перевод на белорусский язык из русскоязычных источников! Что уж говорить о хитростях, к которым зачастую прибегают студенты.

Инга Воюш, доцент кафедры истории журналистики и менеджмента СМИ Института журналистики БГУ:

Например, чтобы поисковая система не распознавала заимствованный текст, они заменяют, например, в русском тексте все буквы «о» на английские буквы «о» или букву «а» на английскую «а». И получается, что компьютер не распознает, и вроде бы уникальность текста повышается. Но вот наша программа, к сожалению для тех товарищей, эти уловки распознает.

Кристина уверена, что ее случай с загадочным гражданином Григорием Приваловым не первый, а ответ заранее заготовлен. Девушка настроена решительно и намерена идти до конца.

Кристина Костевич:

Человеку сходит это все с рук, я уверена. И я хочу, чтобы он был наказан.

Безусловно, в жизни бывают обстоятельства, которые не позволяют самостоятельно написать курсовую. В таких случаях, единственный выход — покупка работы. Но что делать, чтобы не попасться в лапы мошенников?

Елена Мойсейчик, юрист:

Я бы посоветовала заключать договор, где четко указывать, что вы хотите получить на выходе, требовать чек или какой-либо другой иной документ.

Как говорится, доверяй, но проверяй. Ведь за такие махинации для студента может последовать очень строгое наказание. Если не отчислят, то, по крайней мере, оценка может значительно понизить средний балл такого, мягко говоря, «продуманного» студента.

Елена Мойсейчик, юрист:

Не надо забывать, что есть необходимость доказать, что данная услуга была оказана некачественно. Соответственно, возможно данными доказательствами в этой ситуации будет вся имеющаяся в вашем наличии переписка.

Последнее слово остается за справедливостью. В любом случае, теперь у «конторы» Григория Привалова есть шанс потерять добрую часть своих клиентов и нажить серьезные неприятности со стороны компетентных органов.

И в завершение сюжета заметим следующее: «Если вы считаете, что учение это дорого, то попробуйте невежество...».

Итоги разбирательств

Сотрудник инспекции Министерства по налогам и сборам г. Минска:

Гражданин привлечен к административной ответственности в размере 20 базовых величин. В настоящее время данную сумму он заплатил в полном объеме в бюджет.

Кристина уверена, что он занимается и будет дальше заниматься этой деятельностью. Но, как говорится, дело налоговой – предупредить. А дальше пусть предприниматель сам решает – ходить по судам или продавать курсовые по всем правилам и законам. Как бы глупо это не звучало.

По словам сотрудника отдела налогообложения индивидуальных предпринимателей, такие обращения в Инспекцию – не редкость. Многие недобросовестные плательщики обманывают людей, размещая объявления в интернете, выдумывая псевдонимы и используя мобильные номера, которые им не принадлежат. Вывод напрашивается только один, который уже давно должен стать прописной истиной для студентов...

Сотрудник инспекции Министерства по налогам и сборам г. Минска:

Советую студентам писать самостоятельно, не приобретать это все где-то на стороне, ну если уж приобрели, старайтесь либо заключать договора на оказание соответствующих услуг, либо требовать документы, подтверждающие прием наличных денежных средств. Это необходимо, прежде всего, для обращения в дальнейшем в суд либо в Общество защиты прав потребителей.

Кристина идти в суд не намерена, к счастью, для хитрого предпринимателя. Студентка хочет забыть эту историю как страшный сон. На ошибках, как известно, учатся. И из этой ситуации должны вынести урок не только недобросовестные предприниматели, но и ленивые студенты.