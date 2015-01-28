Новости Беларуси. Минторг закрыл еще 6 объектов быстрого питания в Минске. Во время рейда специалисты обнаружили ряд нарушений — несоблюдение ассортиментного перечня, ненадлежащая температура хранения полуфабрикатов, просроченный товар. Для того, чтобы устранить все недочеты отведено 7 дней.

Между тем, более 80% торговых объектов, чья работа приостановлена по решению Министерства торговли, уже открыли свои двери для покупателей. Всего же под контроль ведомства попали свыше 80 объектов и примерно 30 интернет-магазинов. Среди наиболее частых нарушений — небольшой ассортимент отечественных товаров, просроченная продукция и необоснованное завышение цен. Подобные права по контролю Минторгу предоставил подписанный главой государства в начале декабря указ «О дополнительных мерах по защите прав потребителей». В случае неустранения фактов нарушения законодательства инспекторы могут даже закрыть магазины или торговые сети. Но на такой шаг за всё время мониторинга никто не пошел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Те нарушения, которые находились, они находились не в одном магазине, а сразу в сети. Как правило, это от 4 до 16 дней приостанавливалась работа магазина, интернет-магазинов вообще до 4 дней. И тот, кто успевал раньше, магазины открывались раньше. Наверное, более 80% этих магазинов открыты сейчас и работа продолжается.