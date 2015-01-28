Досудебное соглашение и лишение свободы за издевательство над животными: в Беларуси вступили в силу поправки в Уголовный кодекс

Новости Беларуси. В Беларуси 28 января вступили в силу поправки в уголовный кодекс. В частности это введение института досудебного соглашения, предусматривающее в случае сотрудничества со следствием сокращение срока наказания. Одна из новаций касается защиты братьев наших меньших.

За жестокое обращение с животными теперь можно лишиться свободы.

То есть, помимо общественных работ или штрафа, до года провести за решеткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорят, у кошки девять жизней. У этого четырехмесячного котенка одна из них прошла не очень удачно и могла бы закончиться трагично. Бывшие хозяева выбросили Кайсу из окна. Кошка упала с седьмого этажа и сломала три лапы. В этот момент совершенно случайно мимо проходила Ирина. Она подобрала котенка и с этого момента у него началась новая жизнь.

Ирина Вырвич:

Она нам наголову упала. Мы через неделю переезжали и запустили в новую квартиру. Решили, что это судьба.

В тот же вечер, когда Ирина нашла котенка, она обошла всех жильцов подъезда, где могли жить хозяева Кайсы: может, кошка случайно выпала из окна. Но люди остались равнодушны.

Ирина Вырвич:

У нее вставлены металлические спицы и в коленных суставах петельки. Через две недели сы делаем снимок, они посмотрят - срослось или не срослось, и назначат день операции.

Тимуру повезло чуть меньше. Он еще не нашел вторую семью. Собака пролежала на обочине несколько дней, пока на нее обратили внимание и привезли к ветеринару. Диагноз – двойной перелом позвоночника.

Анна Бушуева, волонтер:

Он грустит. Во сне видно, что он бежит далеко, у него лапы трясутся. У него порода такая - гончая. Ему бы бегать нужно, а он сидит тут на одном месте.

Что случилось с собакой, можно только догадываться. Кстати, когда ее доставили в ветклинику, на ней был ошейник. Но настоящий хозяин так и не объявился. Сейчас Тимур на передержке у волонтера. Девушка не первый раз приютила больное животное.

Чаще всего они становились жертвами нечеловеческого отношения со стороны людей. Но те, кто жестоко обращаются с животными, понесут серьезное наказание. В Беларуси вступают в силу поправки в Уголовный Кодекс. Теперь наравне с общественными, исправительными работами или штрафом до тридцати базовых величин живодерам грозит и лишение свободы до года.

Наталья Гуйвик, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству:

Новый закон расширил полномочия органов внутренних дел. Сейчас по статье за жестокое обращение с животными по Административному кодексу дано право составлять протоколы и органам милиции.

Необходимость принятия такого решения назрела давно. Несколько лет назад в Минске орудовал живодер. За сведения о нем даже было объявлено вознаграждение. Но того, кто бездушно издевался над животными, так и не нашли.

А вот мужчину, покалечившего десятки птенцов бакланов, постигло наказание. За то, что он отрезал клювы более чем сотне птиц, заплатил штраф в 20 миллионов. И это не единичные случаи. Защитники животных уверены, что наладить отношения человека с животными можно при помощи серьезного наказания.

Оксана Бодунова, юрист, член организации по защите животных:

Введение уголовной ответственности за жестокое обращение с животными — это все-таки ярмо на всю жизнь, это судимость. Не секрет, что очень мало работодателей желает брать на работу сотрудников, не зависимо от профессиональной сферы, сотрудников с судимостью.

Этот ролик вызвал бурю возмущений в Интернете. Красная карточка – самое легкое наказание, которое мог понести спортсмен, поднявший руку на, может быть, самого ярого футбольного фаната из мира животных. В реальной жизни такой красной карточной должен стать закон «Об обращении с животными», принятие которого в дальнейшем будут добиваться защитники братьев наших меньших.