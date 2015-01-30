Исследовали мед на белорусских ярмарках — большинство названий медов не соответствовали ботаническому составу

Жизненные реалии таковы, что деготь продается в бочках, а мед в баночках. Героиня этого сюжета, купила не баночку, а целую трехлитровую банку меда!!! Да что банку. Две! Но вот почему дегтя в обеих оказалось гораздо больше, нежели вместимость, мы попробуем разобраться.

Пища богов. Эликсир молодости и красоты. О его лечебных свойствах ходят легенды, а вкусу слагаются стихи. Минчанка Людмила Леонович сложила свои строки: «Деньги — это как мед! Вот они есть — и вот их сразу нет!».

А запах, как известно, не замечаешь, пока его не испортят.

Все началось полтора года назад, когда Людмила Павловна у своего знакомого купила две трехлитровые банки меда.

Якобы из Налибокской пущи. Отложив сладкое золото в долгий ящик, женщина не ожидала, что через несколько месяцев эликсир молодости превратится в неприятно пахнущую жижу.

Что не так с медом из Налибокской пущи, Людмила не понимала. Может, его делали неправильные пчелы? Или цветы были запоздалыми.

В общем, мед, точнее неизвестная субстанция, не выдержав проверку временем, расслоилась и предательски осела на дно.

Людмила Леонович:

Мы не знаем, что в этом меде. Может, там тоны антибиотиков. Поэтому я к вам обратилась за помощью, чтобы человек был наказан, чтобы он больше не продавал такой мед.

Женщины как пчелы — кого-то жалят, а кому-то дают мед. Людмила Павловна отдала мед на суд «Добро пожаловаться», чтобы мы разобрались, «липовый» он или нет. Где еще искать правду, если не на медовой ярмарке, где этот божественный напиток льется и продается рекой.

Людмила Сидоренко, продавец:

Мед забродил. Я могу с уверенностью сказать, что когда купили этот мед, он жидким откачался с незрелых рамок, потому что верхний слой стал уже уксусом. Пчеловоды не должны откачивать такой мед, это мое личное мнение. Пробовать я его боюсь. Судя по тому, как он сел, мед был незрелым, если он правильно хранился.

Если бы пчелы умели ругаться, они бы прокляли горе-пчеловода.

Одна пчела за свою жизнь (это в среднем 33 дня) изготавливает полграмма меда. Нетрудно посчитать, сколько пчел полегло, чтобы накачать две трехлитровые банки.

Если бы пасечник не был столь жадным, он не стал бы торопить события и дождался бы, пока мед созреет. Людмила Павловна понимает, что полтора года с момента покупки — срок немалый. Но надеется на справедливость.

Павел Колтунович, адвокат:

Существует межгосударственный стандарт, который устанавливает правила хранения и сроки хранения меда. В соответствии с этим стандартом, мед закупоренный в герметичную стеклянную тару, может храниться до 1 года. Мед, который закупорен в негерметичную тару, хранится не более 8 месяцев. Вот от этих сроков нужно отталкиваться, когда мы говорим о сроках хранения меда.

Несложно посчитать, что срок годности времени давно вышел. Но не стоит расстраиваться, ведь здесь существуют свои нюансы.

Павел Колтунович, адвокат:

Если покупатель приобрел изначально некачественный продукт, мед изначально был фальсифицированным, то независимо от срока хранения у покупателя возникают права, которые он может предъявить продавцу.

Прежде чем ужалить продавца, надо доказать, что тот продал реально «липовый» мед. Определить это можно, обратившись в одну из специализированных лабораторий. Стоимость экспертизы может варьироваться от 200 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Если мед окажется некачественным, затраты на проведение экспертизы могут быть возложены на продавца. Но вот получится ли вернуть деньги за мед, купленный два года назад у знакомого — это вопрос спорный. Если продавец пойдет в полный отказ и заявит, что знать не знает покупателя, то только в суде можно будет доказать обратное. В общем, Людмиле Павловне, если она вдруг возжелает добиться справедливости, придется потрудиться, как и пчеле.

Сегодня не только покупатели, но и серьезные государственные структуры бьют тревогу по поводу меда.

Экспансия недорого российского меда приводит к тому, что белорусские производители закрывают пасеки и прекращают свое производство. Небольшая арифметика.

Натуральный мед, собранный со своей белорусской пасеки, обходится в среднем в 100–120 тысяч рублей за литр, а импортный же товар продается у нас по 45-50 тысяч.

Михаил Холодинский, председатель Центрального Совета союза общественных объединений белорусских пчеловодов:

Я хочу сказать покупателям, что в настоящее время пищевая промышленность в Китае и в России синтезирует такие пищевые добавки, что не каждая лаборатория сможет найти отличия между натуральным медом и ненатуральным.

Михаил Михайлович о меде знает все и немножко больше. Поэтому он категорически отказался пробовать наш мед из якобы Налибокской пущи.

Михаил Холодинский:

Зрительно мед не вызывает желания взять ложку и начать его потреблять.

Не так давно Минская городская ветеринарная станция исследовала мед, который продается на ярмарках. Результаты удручили. В большинстве своем названия медов полностью не соответствовали его ботаническому составу.

В общем, если вы видите перед собой мед с замысловатым названием и экзотическим цветом, то это, скорее всего, попытка вас обмануть.

Эксперты утверждают, что на самом деле, на ярмарках рекой льется недорогой мед из подсолнечника, который продавцы везут из России. Из-за этого у белорусских пчеловодов проблемы со сбытом. И еще проблема — зачастую дешевый подсолнечниковый мед из России продается под видом белорусских медов с белорусскими же документами. Называют его по-разному: чабрецовый, вересковый, полынный... Схема проста: допустим, пасечник Козлов Семен Семеныч произвел две фляги меда и продал их кому-то. А потом под эти две фляги продают две цистерны завезенного меда. Государство и покупатель в убытке. В общем, жизнь не сахар.

В Министерстве торговли бьют в колокола. В настоящее время поставлена задача минимум — упорядочить проведение медовых ярмарок и определить единые правила продажи меда и продуктов пчеловодства. Ну, а задача максимум, наконец-таки, довести до ума и ввести в жизнь закон «О Пчеловодстве», который не позволит исчезнуть белорусскому меду с лица земли. Кстати, достоверно установлено, что как только погибнет последняя пчела, погибнем и мы.