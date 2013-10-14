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Застройщики возводили в Минске вместо коттеджей многоэтажки и продавали квартиры по 300 тысяч долларов

14 октября 2013 12:42
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Новости Беларуси. Вместо коттеджей – многоэтажки. Серьезные нарушения в строительной сфере выявила Генпрокуратура Беларуси.

Так, в Минске многоквартирные дома возвели на участках, выделенных под коттеджную застройку. Злоумышленники на подставных лиц приобретали старые дома, затем сносили, а на их месте возводили новые, многоэтажные. Причем рыночная стоимость каждой квартиры составляла около 300 тысяч долларов.

Доход серая схема принесла немалый – свыше 3 млрд рублей. По факту незаконной предпринимательской деятельности возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Петросян, старший прокурор отдела по надзору за исполнением природоохранного и земельного законодательства Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
Уголовное дело возбуждено в отношении одного физического лица. Данное уголовное дело направлено в Следственный комитет для расследования. Данное строительство осуществлялось на территории Первомайского района города Минска. Это не менее 50 объектов. В настоящее время проводится проверка, и по должностным лицам местных органов власти будет дана дополнительная оценка.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Артур Петросян

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