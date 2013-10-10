В Светлогорске 50-летняя санитарка в течение нескольких лет выписывала липовые медсправки водителям «по знакомству»

Новости Беларуси. В Светлогорске санитарка выписывала липовые медсправки водителям. Благодаря этому, в течение нескольких лет удавалось водить за нос сотрудников станции диагностики, где автомобилисты проходили техосмотр.

Обман раскрылся неожиданно. Выяснилось, что дело давно поставлено на поток. 50-летняя санитарка местной поликлиники убирала в кабинете, где выдавали медсправки. В нужный бланк она вносила данные водителя, вклеивала фото, штамповала печати, которые лежали на столе. После расписывалась и присваивала документу липовый номер.

По словам лжеврача, свои услуги она оказывала бескорыстно, сугубо «по знакомству». В итоге женщине пришлось предстать перед судом, она оштрафована на 7 миллионов рублей. Уголовные дела возбуждены и в отношении водителей, которые воспользовались на техосмотре заведомо ложными документами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.