«Мисс Вселенной», американке Оливии Калпо, грозит два года тюрьмы или штраф

Новости Индии. Полиция индийского города Агра возбудила дело в отношении 21-летней «Мисс Вселенной-2012» за фотосъёмку у мавзолея Тадж-Махале. По сценарию ролика Оливия Калпо, сидела на «скамейке Дианы» и демонстрировала на камеру обувь. В какой-то момент девушка поставила ногу на скамейку.

Н.К. Патак, представитель Археологического управления Индии:

Существуют строгие правила, запрещающие любую рекламную деятельность на территории Тадж-Махала. Организованные американцами съемки проводились без разрешения.

Американке грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере 1 600 долларов в случае, если ее признают виновной в создании оскорбительной рекламы обуви. Кроме того, дело по жалобе Археологического управления заведено также против дизайнера Санджаны Джон, сопровождавшей Калпо.

Организация «Мисс Вселенная» уже принесла официальные извинения Индии.

Заявление организации «Мисс Вселенная»:

Съемка, которая проводилась у Тадж-Махала, никогда не планировалась как рекламная, и мы не хотели, чтобы она была воспринята как неуважение. Мы искренне приносим свои извинения за любой неумышленный вред, который мы принесли в силу нашей невежливости.



Оливия Калпо в интервью одному американскому изданию отметила, что пробовала остановить съёмочный процесс.

Оливия Калпо (в интервью Providence Journal):

Что лучше символизирует Индию, чем Тадж-Махал? Но, к сожалению, это оказалось очень оскорбительным. Честно говоря, в какой-то момент я громко сказала: «Не кажется ли вам, что это не совсем правильно?»

Напомним, титул «Мисс Вселенная-2012» Оливия Калпо завоевала в прошлом году. Девушка получила бриллиантовую и жемчужную короны и грант на обучение в Нью-Йоркской школе кино и телевидения (смотрите видео).