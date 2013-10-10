Минские лжепредприниматели нанесли ущерб государству в 1 млрд рублей

Новости Беларуси. Лжепредприниматели в Минске не уплатили налогов на 1 млрд рублей.

57-летний житель Минского района создал преступную группу. Продавал канцтовары и другую продукцию госорганизациям, а затем выводил деньги из легального оборота через лжепредпринимателей, уклоняясь от уплаты налогов. При этом фирмы регистрировали на граждан России, судимых и наркозависимых.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что ущерб государству составил 1 млрд рублей, но сумма не является окончательной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

В банковских ячейках были обнаружены и изъяты свыше 100 тысяч долларов США, драгоценности, товарно-транспортные накладные и иные документы. Кроме этого, установленные транспортные средства дорогостоящие, объекты недвижимости, которые по природе своего происхождения, с целью сокрытия природы своего происхождения были зарегистрированы на третьих лиц. Согласно уголовному законодательству, за лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества либо без конфискации имущества.