Частник, взяв с минчанки предоплату, не закончил ремонт и скрылся

Новости Минска. Разница между аферистом и дураком в том, что афериста можно на время посадить в тюрьму, но вот дурак всегда останется дураком. О том, как не оказаться в дураках, смотрите в этом сюжете.

Для минчанки Татьяны Гринкевич словосочетание «Кирилл Горанский» звучит отталкивающе и отдает отвратительным душком. Два года назад этот индивидуальный предприниматель начал портить кровь женщине, а после – и ее квартиру. Хотя начиналось все радужно.

Татьяна Гринкевич:

15 мая 2011 года я позвонила Горанскому Кириллу, он в 9 часов вечера прилетел такой весь доброжелательный: «Я сейчас Вам нарисую кухню, я потом Вам в 3D вышлю». Он нарисовал, мы обговорили цвет какой, эскиз он мне показал.

Воодушевленная увлекательными рассказами, женщина заключила с нечистым на руку дельцом два договора. Первый - на изготовление кухни, второй – на текущий ремонт кухни и ванной комнаты с туалетом.

Татьяна Гринкевич:

16 мая он приехал, я ему переделала деньги, он расписался в договоре, что получил 2 тыс. за ремонт, а за саму кухню — 1 тыс. долларов.

По двум договорам женщина внесла оплату в размере 50% и с нетерпением начала ждать звонка бизнесмена. Напрасно. Только после телефонной атаки Татьяны, спустя пару недель, предприниматель появился, но ненадолго. В последующие месяцы Горанский радовал квартиру Гринкевичей своим присутствием с завидным непостоянством.

Татьяна Гринкевич:

Мы приехали сюда 28-29 июля, все осталось на прежнем месте... Ремонт был сделан на процентов 30. Когда я начала ему звонить: «Ну, вот извините, так вышло, такие обстоятельства, все, еще неделя».

Черепашьими шагами ремонт в квартире делался, но из-под палки. О доставке кухни 18 августа бизнесмен даже не заикался, хотя срок действия договора завершился 10 августа 2011 года. Договор же на проведение ремонтно-отделочных работ исчерпал себя еще раньше.

Татьяна Гринкевич:

Я ему вручила претензию, что я отказываюсь от поставки кухни, расторгаю с ним договор, написала претензию, чтобы он мне вернул предоплату и возместил пеню за пользование чужими деньгами. И чтобы он мне вернул деньги за ремонт... Претензию он взял, подписал и уехал.

А Татьяна Гринкевич так и осталась жить в руинах ремонта, который, кстати, был сделан не только не своевременно, но и второсортно.

Татьяна Гринкевич:

Для того чтобы нам закончить ремонт, мы вызвали судебную экспертизу, которая оценила качество и стоимость выполненных работ. Прошла эта судебная экспертиза, оценили, то есть там вышло в эквиваленте меньше, чем я ему внесла предоплату.

Букет из строительных недоделок, оставленный Горанским, впечатляет.

Заключение судебной экспертизы добавило новых красок. Среди замечаний экспертов – «выступает скрытая электропроводка подсветки потолка», «установленная розетка не соответствует требованиям ТНПА», «установленный полотенцесушитель течет под напором воды», «не приклеены края обоев в коридоре» и многие другие.

Татьяна Гринкевич:

После того, как я его попросила уйти, ни одна бригада не хотела браться за ремонт, потому как там он был выполнен очень некачественно. Приходил электрик, он посмотрел и сказал: «Я вообще не понимаю, откуда какие провода идут».

Татьяна Гринкевич:

Я связалась с пострадавшими в интернете, мне объяснили, что уже 35 заявлений во всех судах города Минска.

Однако многочисленные судебные заявления жалобщиков, как и их возмущения, Горанского, похоже, мало волнуют. Как и не волновали раньше.

Напомним, что этот бизнесмен год назад был героем нашей программы. Тогда он ограничивался лишь поставкой кухни, теперь же расширил горизонты своей нечистой деятельности.

Татьяна Гринкевич:

Столько времени это все длится, а с него, как с гуся вода, ни деньги он людям не возвращает, не делает ничего, а только обманывает.

Так неужели на Горанского нет управы? И он будет продолжать свои темные строительные делишки за счет доверчивых граждан?

Елена Мойсейчик, юрист:

В данном случае, изучив все документы, я бы посоветовала потребителю обратиться с исковым заявлением в суд. Помимо всего прочего, надо учитывать, что при обращении с таким исковым заявлением в суд, потребитель освобождается от уплаты государственной пошлины, поэтому здесь не надо переживать по поводу того, что придется платить 5 % госпошлины за подачу искового заявления.

Как же быть, если Горанский проигнорирует решение суда? А он на такое способен, ведь даже собственноручно подписанные претензии его не нервируют…

Елена Мойсейчик, юрист:

Законодательством предусмотрено в данном случае также неустойка в размере 1 % за каждый день просрочки удовлетворения требований потребителя либо выполнение исполнителем своих обязательств по договору, а также компенсация морального вреда за неудовлетворение в досудебной порядке требований потребителя.

Исковое заявление в суд Татьяна Гринкевич может подать как по своему месту жительства, так и по месту жительства ответчика.

Елена Мойсейчик, юрист:

При подаче искового заявления потребитель вправе просить суд наложить арест на имущество и денежные средства, в данном случае, нерадивого ответчика, то есть исполнителя, который уже практически уже в течение 2 лет не выполняет требования потребителя.

Юристы в таких случаях не советуют сразу же идти в прокуратору, милицию и другие инстанции. Перво-наперво стоит получить судебное решение, где четко будет прописано: «взыскать с ответчика» определенную сумму.

Елена Мойсейчик, юрист:

Вынесенное судом решение в дальнейшем является исполнительным документом, и, соответственно, по данному решению вы можете абсолютно на законном основании предъявлять требование ко взысканию этих денежных средств с ответчика, то есть с виновной стороны.

Не сыграет на грязную руку Горанского и множественность злопыхателей, которыми изобилуют интернет-страницы…

Вот лишь некоторые из отзывов заказчиков…

«Будьте осторожны, да зачем осторожность, просто избегайте этого человека. До сих пор он должен мне приличную сумму денег, просто надоело за ним гоняться, стоять под подъездом, слышать в телефоне, что абонент вечно недоступен».

«Человек был мне шапочно знаком. Поверила. Год (!) ставил шкафы. Деньги взял, а мебель не поставил. Придется судиться. Абсолютная непорядочность и постоянный обман».

«Упаси Вас Бог, уважаемые покупатели, связаться с этим горе-мастером. Имели неосторожность заключить с ним договор на установку готовой кухни, которую необходимо было лишь подогнать под размеры нашего помещения. Признаюсь, сглупили еще в двух вещах: не вчитались в договор, который составлен таким образом, что, по сути, покупатель не имеет никаких гарантий и, главное, внесли 100% предоплаты! С тех пор ждем у моря погоды».

Елена Мойсечик, юрист:

В данном случае, если по исполнительному уже документу данные денежные средства все-таки взыскиваться не будут, тогда я могу посоветовать объединиться, возможно, с такими же пострадавшими от такого нерадивого исполнителя, соответственно, и уже поднимать вопрос о возбуждении уголовного дела по факту возможного мошенничества.

Такие предприниматели, как Горанский, живут, припеваючи, опустошая карманы и сердца, оставляя за собой квартиры, которые все больше напоминают картины с изображениями разрухи.

Рокировка неутешительная: в обмен на доверчивость и деньги мы получаем фигу, причем, многократную. Пока же всем советуем обходить за тридцать верст Кирилла Горанского. А тем, кто обжегся на его махинациях, обивать пороги суда.

А вообще, как показывает практика, сколько людям ни доверяй, все равно окажется, что не доверять надо было еще больше. Надеемся, что этот сюжет спасет от неприятностей хоть несколько особо доверчивых, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.