В Беларуси зарегистрировано около 800 беженцев

Новости Беларуси. Беларусь успешно работает по международной программе ООН по управлению миграционными потоками и интеграции беженцев. На территории нашей страны официально зарегистрировано около 800 беженцев. В стране созданы три центра временного поселения: в Гомеле, Витебске и Бресте. И, как показывает практика, их вполне достаточно.

В Бресте миграционный центр построен на территории пограничной группы. Открыли его в 2007, возводили благодаря финансовой помощи международных организаций. На цокольном этаже — изолятор временного содержания для нелегалов, а на верхних — практически в домашних условиях живут люди, ждущие статуса беженцев.

Рассчитан центр на 12 человек. Условия проживания комфортные: отдельные комнаты для мужчин, женщин, семей. Построена даже детская площадка.

Вот уже полгода в этом центре живёт грузин Лаша Инкладзе. Говорит, вынужден был покинуть родину. С другом он направлялся в Евросоюз, искать убежища. Но нашёл поддержку в Беларуси.

Лаша Инкладзе:

Моему другу недавно документы уже в городе. И я тоже жду такого момента. Страна хорошая, очень порядочная, люди хорошие... В перспективе можно здесь остаться.

Ежегодно, чтобы получить статус беженца, в миграционные службы Беларуси обращаются около 70 человек, но только десятая часть получает положительный ответ.

Александр Татура, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

В течение 6 месяцев по законодательству проходит процедура рассмотрения их ходатайств. В течение 6 месяцев наши подразделения МВД должны по факту изучения поданных документов принять решения о целесообразности или нецелесообразности предоставления статуса беженца.

Одна из задач миграционных служб — выделять среди нелегалов действительно нуждающихся в помощи. В этом направлении Беларусь активно сотрудничает с коллегами из ООН и Европейского Союза.

По мнению международных экспертов, белорусское законодательство по защите прав беженцев - одно из лучших на постсоветском пространстве.

Шоле Сафави, Представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь:

Центры временного размещения в вашей стране соответствуют европейскому уровню. Даже где-то лучше, так как во многих европейских центрах есть проблема перенаселённости. В Беларуси, к счастью, немного беженцев. А число проживающих не превышает количество отведенных мест.

Большинство беженцев вернуться на свою родину по тем или иным причинам не могут. Потому лучший выход для них - интеграция в общество. Быстрее адаптироваться иностранцам помогают классы лингвистической подготовки. Два таких недавно открылись в Витебске и Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.