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Военнослужащих освободят от возмещения затрат на обучение независимо по призыву они идут в армию или по контракту

14 ноября 2012 13:33
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Новости Беларуси. Военнослужащих на законодательном уровне освободят от возмещения затрат на обучение независимо по призыву они идут в армию или по контракту. Такое решение принял 14 ноября Конституционный суд Беларуси.

Совету Министров предложено подготовить соответствующий проект закона о изменениях Кодекса об образовании и внести его в Палату представителей Национального собрания. В настоящее время только неотработавшие по распределению призывники не возмещают затраты государству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Сергеева, заместитель председателя Конституционного суда Республики Беларусь:
Вопрос состоит вот в чем: либо внести какие-то уточнения в Кодекс об образовании (расширив или наоборот сократив перечень лиц и случаев, когда необходимо освободить таких учеников от возмещения средств), либо внести возможные уточнения в Закон о воинской службе и воинской обязанности.

# Армия Беларуси

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