Коммунальщики «типо сделали» площадку для выгула собак в Минске, собаководы недовольны

Ежемесячно Тимур платит за четвероногого друга налог в размере 75.000 рублей. Несложно посчитать, сколько денег из семейного бюджета ушло в городской за два года. Именно столько собаке исполнилось 12 сентября. Полагая, что эти налоги должны работать на людей, точнее, на собак, Тимур не понимал, почему поблизости от дома нет площадки для выгула. И сделал все возможное, чтобы она появилась на соседней улице Одоевского. Для этого молодому человеку понадобилось два года переписки и обивание порогов многочисленных инстанций.

Тимур Харьков:

Пришли попробовать, что в итоге получилось. Ну, и вот результат. Поставили неделю назад, и они утверждают, что это вот нормально.

Они — это сотрудники ЖЭС №30, для которых понятие «нормально» условно и размыто. Согласитесь, проблемы собаководов, или как их в народе называют, собачников, по сравнению с проблемами замерзших или отсыревших жильцов весьма ничтожны. Например, Тимур жалуется, что брус, правильно говорить «бум», по которому должна ходить собака, слишком узкий: 15 сантиметров. Дрейк, в силу массивности, пройти по нему не может. Коммунальщики с ним не согласны.

Галина Душкевич, главный инженер УП «ЖЭС №30» ЖРЭО №1 Фрунзенского района:

На данный момент все устранено, все отрегулировано, в технически исправном состоянии. Можно хорошо там гулять с собачкой.

С собачкой - может быть, но с крупной собакой уже проблематично. Можно ноги поломать не только себе, но и четвероногому другу. Полуметровой глубины траншеи превращают площадку в полосу препятствий.

Тимур Харьков:

Овчарке положено бегать 5 км в день. И это можно делать только здесь. И то, как видите, не особо удается.

Действительно, странно, почему нельзя было бульдозером при обустройстве площадки выровнять поверхность земли. Может быть, потому, что это и не площадка вовсе...

По всем документам, настоящий пустырь является лишь местом выгула, где можно снять поводок, намордник и справить собачью нужду. Именно поэтому территория не огорожена.

Наталья Зайцева, член Общественного объединения защиты животных «Эгида»:

По нормам, по стандартам, площадка для выгула должна быть обязательно огорожена, должны присутствовать специальные снаряды для занятий с животными, зоны для выгула собак не обязательно должны быть огорожены, но обязательно помечены.

Действительно, информационный стенд гласит, что это место для выгула, а это значит, что здесь вообще не предусматривается никаких тренажеров и снарядов. То есть собаководам надо еще благодарить коммунальщиков за щедрость в виде 15-сантиметрового бума и двухметрового барьера.

Кстати, последний может преодолеть разве что занесенный в книгу рекордов Гиннеса датский дог Зевс, рост которого составляет один метр 12 сантиметров. О таком росте Дрейк может только мечтать. Что датчанину хорошо, то немецкой овчарке...

Тимур Харьков:

Если бы выгулы были как в Европе, то и люди бы тянулись за этим. Ну, если бы здесь было бы красиво и аккуратно, то, соответственно, не хотелось бы это нарушать. И ходили бы владельцы собак с пакетиками.

Логически рассуждая, пакеты и совки собаководы не носят из чувства мести. Мол, у нас нет условий, поэтому мы будем гадить, где придется. Результат, что называется, налицо, точнее, на газонах, детских площадках, пешеходных дорожках. Ни в коей мере не хотелось бы осуждать собаководов, но на наших улицах легче встретить индейца в перьях, нежели собаководов с пакетами.

Галина Душкевич , главный инженер УП «ЖЭС №30» ЖРЭО №1 Фрунзенского района:

Жильцы домов и владельцы собак, как обычно, ни пакетиков, ни савочков с собой не носят. Поэтому приходится убирать нашим рабочим по комплексному содержанию домовладений.

Нельзя сказать, что собаки могут безнаказанно справлять физиологические нужды. Административный кодекс за подобное деяние предусматривает штраф в размере от одной до 15 базовых величин. То есть практически у нас под ногами лежат огромные деньги, а мы на них периодически наступаем и неприятно гримасничаем. Но как ловить такого нарушителя, не поставишь же возле каждого дерева милиционера.

И еще о Европе. На родине Дрейка, в Германии, Тимуру пришлось бы платить налог за друга ежемесячно 150 евро. А если бы вдруг Дрейк сконфузился где-нибудь в парке, то обошлось бы это в несколько тысяч евро.

Но вернемся на Родину, на улицу Одоевского.

Тимур Харьков:

Мне, как владельцу собак, хотелось, чтобы, здесь огородили хотя бы маленькую часть, чтобы нормально сделали хотя бы для дрессировки собак, чтобы хотя бы огородили, убрали эти траншеи, чтобы не калечились ни мы, ни собаки.

Мы присоединяемся к просьбе Тимура, но с трудом вериться, что коммунальщики найдут время для серьезных работ. Надо полагать, в списке самых неотложных дел это место для выгула у них где-то в третьей сотне.