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В Борисове для будущих семей бесплатные занятия: как встать на очередь, как составить брачный контракт

09 ноября 2012 14:53
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Новости Беларуси. Правовой лекторий для будущих семейный пар стали проводить в Борисове. Пока с молодыми людьми прошла только одна встреча, однако уже понятно, что такие правовые часы необходимы. Знание своих прав позволяет молодым семьям правильно решать многие жизненные вопросы в соответствии с законодательством. Молодые люди смогут получить консультацию психологов и юристов. Лектории абсолютно бесплатны.

Оксана Касперович, начальник отдела ЗАГС Борисовского райисполкома:
Они будут проводиться ежемесячно, каждую четвертую среду в 15.00 в отделе ЗАГС. Будут принимать участие руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и освещать вопросы постановки на учет для улучшения жилищных условий, вполне возможно, что будут освещены налоговые вопросы, также вопросы по заключению брачных контрактов.

# Брак и семья

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