В Борисове для будущих семей бесплатные занятия: как встать на очередь, как составить брачный контракт

Новости Беларуси. Правовой лекторий для будущих семейный пар стали проводить в Борисове. Пока с молодыми людьми прошла только одна встреча, однако уже понятно, что такие правовые часы необходимы. Знание своих прав позволяет молодым семьям правильно решать многие жизненные вопросы в соответствии с законодательством. Молодые люди смогут получить консультацию психологов и юристов. Лектории абсолютно бесплатны.

Оксана Касперович, начальник отдела ЗАГС Борисовского райисполкома:

Они будут проводиться ежемесячно, каждую четвертую среду в 15.00 в отделе ЗАГС. Будут принимать участие руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и освещать вопросы постановки на учет для улучшения жилищных условий, вполне возможно, что будут освещены налоговые вопросы, также вопросы по заключению брачных контрактов.