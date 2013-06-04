Прямой эфир

В Беларуси готовится указ о переводе неприватизированного жилья в разряд коммерческого

04 июня 2013 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Судьбу неприватизированного жилья еще предстоит решить. Сейчас готовится проект указа о его переводе в разряд коммерческого.

В стране почти 400 тысяч квартир находятся в госсобственности. А это около 15% от всего жилого фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько недель число посетителей в районных администрациях увеличилось в разы. Тем временем специалисты считают ажиотаж необоснованным.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
Я твердо уверен в том, что спешить никуда не надо, потому что, даже если и будет принят такой указ, о переводе обычного государственного жилья, которое по договорам поднайма сейчас везде есть, в арендное жилье, то будет дан, скажем так, промежуток времени, даже когда будет принять указ, для тех, кто имеет право и желает приватизировать, чтобы приватизировать в нормальной спокойной обстановке.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Мингорисполком # Государственная политика # Александр Авраменко

Другие новости рубрики

Все новости
С фасада старинного здания в Гродно похитили балкон
03 июня 2013 18:30

С фасада старинного здания в Гродно похитили балкон

В Витебской области зарплату работникам несколько месяцев выдавали колбасой
03 июня 2013 18:08

В Витебской области зарплату работникам несколько месяцев выдавали колбасой

Председатель жилищного кооператива перепроектировала строящийся дом для нуждающихся в офисные помещения
03 июня 2013 17:42

Председатель жилищного кооператива перепроектировала строящийся дом для нуждающихся в офисные помещения