В Беларуси готовится указ о переводе неприватизированного жилья в разряд коммерческого

Новости Беларуси. Судьбу неприватизированного жилья еще предстоит решить. Сейчас готовится проект указа о его переводе в разряд коммерческого.

В стране почти 400 тысяч квартир находятся в госсобственности. А это около 15% от всего жилого фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько недель число посетителей в районных администрациях увеличилось в разы. Тем временем специалисты считают ажиотаж необоснованным.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Я твердо уверен в том, что спешить никуда не надо, потому что, даже если и будет принят такой указ, о переводе обычного государственного жилья, которое по договорам поднайма сейчас везде есть, в арендное жилье, то будет дан, скажем так, промежуток времени, даже когда будет принять указ, для тех, кто имеет право и желает приватизировать, чтобы приватизировать в нормальной спокойной обстановке.