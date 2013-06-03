Председатель жилищного кооператива перепроектировала строящийся дом для нуждающихся в офисные помещения

Новости Беларуси. Коррупционная схема. Грубейшее нарушение законодательства при планировании и предоставлении жилья для нуждающихся. Председатель жилищного кооператива полностью перепроектировала дом для сотрудников «Минлесхоза», строящийся в Ждановичах. И организовала строительство офисов вместо востребованных квартир для очередников.

В сводки Генпрокуратуры этот дом попал не случайно. Земельный участок для строительства многоэтажки был предоставлен с согласия Президента. Правда, заветные квадратные метры достались отнюдь не льготникам. Скорее наоборот. Вместо востребованного жилья здесь хотели организовать офисные помещения.

Девятиэтажный дом в ландшафтно-рекреационной зоне в Ждановичах. Когда-то ЖСПК начинал строить его для нуждающихся в улучшении жилищных условий сотрудников «Минлесхоза». Само собой, по льготным ценам. Вот только в список счастливчиков попали далеко не все.

Коррупционная схема была разработана председателем кооператива и должностными лицами. Заветные квартиры попали в руки коммерческих структур.

Новый председатель ЖСПК уверен: всё делалось с учётом лишь личных интересов. Но вот реакция людей всё равно далеко не однозначная.

Александр Ковальчук, председатель правления ЖСПК «Лес-2010»:

Те, кто с новым председателем защищал свои интересы, отреагировали не очень позитивно. Основная масса понимает, что надо действовать так, как сказало государство.

К слову, о «резонансных открытиях» просигнализировало само Министерство лесного хозяйства.

Александр Корбут, заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь:

Министр лесного хозяйства вынужден был обратиться в прокуратуру, в Комитет государственного контроля с целью наведения порядка в строительстве данного ЖСПК. На сегодняшний день выяснилось, что там строятся офисы.

Действия Генпрокуратуры последовали незамедлительно. Соучастники махинаций уволены из «Минлесхоза» и проектирующей организации, из кооператива исключили незаконно принятых юридических и физических лиц. Возбуждено уже и уголовное дело. Материалы направлены в Следственный комитет для предварительного расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Костюкевич, заместитель начальника Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

11 квартир возвращено государству, в настоящий момент они распределены среди лиц, состоящих на учете нуждающихся. Кроме того, порядка 800 квадратных метров помещений возвращено государству, где в настоящее время будут располагаться учреждения образования.