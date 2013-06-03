В Витебской области зарплату работникам несколько месяцев выдавали колбасой

Новости Беларуси. Зарплата колбасой. На Витебщине несколько сельхозпредприятий выдавали вместо кровно заработанных мясную продукцию, а в некоторых СПК задерживали зарплату. Причем задолженность перед работниками в Чашникском районе - в семи из десяти предприятий.

К тому, что в хозяйстве «Кащинское» зарплату выдают с опозданием, Мария Петроченко уже привыкла. Но когда вместо кровно заработанных начали выдавать колбасу и тушенку, женщина забила тревогу.

Мария Петроченко:

Когда я обратилась, дали только моей дочке, но через три дня остальным снова отдавали колбасой.

Конечно, мясо в доме лишним не бывает, вот только за газ и электроэнергию фаршем не рассчитаешься, возмущается сельчанка. В коллективном договоре между хозяйством и работниками возможность выплаты натурпродуктом оговорена, но на полную замену денег колбасой в «Кащинском» никто не соглашался.

Ольга Корешкова, начальник отдела экономики управления сельского хозяйства Чашникского райисполкома Витебской области:

Натурпродуктом руководитель имеет право выплатить в том случае, если это прописано в коллективном договоре, если оговорено процентное соотношение и есть письменное согласие работника (в письменном виде). Если этого нет – это нарушение.

Владимир Шутов, директор коммунального сельскохозяйственного предприятия «Кащинское»:

Навязки никакой нет. Реконструкция ферм хозяйственным способом, миллиард денег ушел. Конечно, по финансовому положению есть негатив, но мы стараемся вовремя рассчитаться с людьми. Но ни в коем случае не навязываем.

Евгений Крицкий, заместитель начальника Управления комитета госконтроля Витебской области:

КГК до конца разберется в этой ситуации. Виновные должностные лица, которые допустили невыплату з/п, будут привлечены к ответственности.

Сами жители Чашникского района говорят, что на выплату задолженности в ближайшее время сильно не рассчитывают. Понимают, что деньги из воздуха в бюджетах сельхозорганизаций не появятся. Потому, чтобы хоть как-то заполнить холодильник, часть честно заработанной зарплаты все же согласны брать продуктами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.