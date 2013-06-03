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С фасада старинного здания в Гродно похитили балкон

03 июня 2013 18:30
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Новости Беларуси. Необычная кража в историческом центре Гродно. С фасада старинного здания  похитили ... балкон.

В доме уже давно никто не проживает, потому и свидетелей преступления не нашлось. Даже сказать, когда точно исчезли старинные чугунные ограждения с причудливым рисунком, никто не может.

Здание построено в 1878 году. Это типичная городская постройка того времени, которая в комплексе представляет историческую ценность. Чтобы сделать такое же ограждение, придется снимать слепки с точной копии балконного заборчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Пивоварчик, доктор исторических наук Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Застройка сохранилась с конца 19 - начала 20 века. Он представляет такой комплексный квартал с элементами малых архитектурных форм декора. И поэтому вот те украшения, балконные различные, дверные проемы делались известными мастерами Гродно.

# Криминал # Кража # Сергей Пивоварчик

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