Только после вмешательства телеканала СТВ предотвратилось выселение 5 пенсионеров из собственных квартир в Минске

Новости Минска. Жильцы дома №29 по улице Широкая жаловались, что администрация СМУ «Союзтелефонстрой» обязует их выкупать квартиры по рыночной цене, которую они заплатить не в состоянии.

Выбор у жильцов был небольшой: или выкупать квартиры по рыночной цене, или готовиться к выселению. О чем мы, собственно, и рассказали. Наше ли вмешательство или так сложились звезды, но за прошедшие две недели многое изменилось.

Зоя Гриб:

Директор СМУ «Союзтелефонстрой» собрала нас и поставила нас в известность, что продажа наших квартир по остаточной стоимости и по льготным условиям возможна.

И не только возможна, но и вполне по силам даже пенсионерам. Например, квартиры в доме №29 по улице Широкой обойдутся жильцам от 8 до 12 миллионов рублей. Так и хочется сказать: «Дайте две!»

Татьяна Сергейчик:

Мы хотим сказать большое спасибо «Столичному телевидению» за то, что сняли этот сюжет, и наш вопрос с мертвой точки сдвинулся. И большое спасибо руководству предприятия, которое нам, все-таки, утвердило остаточную стоимость этих квартир.

Правда, и в этой радостной ситуации есть нюанс. В настоящее время дома № 27 и 29 по улице Широкой находятся на балансе СМУ «Союзтелефонстрой». Предприятие согласилось продать пять квартир по остаточной стоимости только при одном условии: семьи, которые их будут выкупать, должны инициировать создание товарищества собственников и убедить вступить в него владельцев остальных пятидесяти пяти квартир упомянутых домов, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.

Татьяна Сергейчик:

Это надо, чтобы занималась организация, а не мы. Ну, как 5 квартир будут ходить и уговаривать 55 квартир? Кто мы такие? Тем более, мы не собственники.

Наши герои боятся, что остальные собственники квартир не захотят вступать в товарищество, потому что это чревато большими затратами. Как только дом уходит с баланса предприятия, жильцы сами начинают отвечать за всю организацию его обслуживания.

Татьяна Сергейчик:

Ремонт за свой счет, все остальное, что будет входить в эту стоимость, должны будем оплачивать мы. У нас за 29 лет капремонта ни одного не было, у нас только покрасили подъезд.

Но с другой стороны, именно благодаря товариществу есть шанс сделать, наконец, ремонт в доме.

Римма Лапцевич, адвокат-риелтор:

Сейчас все больше и больше организуют товарищества собственников, а ЖЭСы становятся предприятиями, которые может предоставить обслуживание именно техническое. Можно бухгалтера взять на полставки, можно юридическую компанию нанять - это не очень дорого. Я вижу только плюсы в создании товарищества.