Всё началось со звонка. Пенсионерка из Минска по совету телефонных мошенников продала квартиру

Новости Беларуси. Хищение в особо крупном размере, история которого началась со звонка в мессенджер якобы от сотрудника милиции. Неизвестный сообщил 71-летней минчанке, что на ее имя оформлен кредит, срочно требуется внести обязательный платеж. Женщина усомнилась в этих словах, но уговорить «посодействовать» правоохранителям ее сумели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя пару минут пенсионерка рассказывала уже другому будто бы специалисту об имеющихся у нее вкладах. Почти месяц доверчивая женщина продолжала телефонные переговоры со злоумышленниками, беспрекословно выполняя все их указания: открыла счет в банке, установила приложение удаленного доступа, сняла вклад и пополнила им новый счет.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Когда минчанке пришло SMS-сообщение о списании более 20 тысяч рублей, она испугалась и решила сразу уточнить у специалиста, куда переведены деньги. Злоумышленник заверил одинокую пенсионерку, что деньги хранятся на безопасном счете и в скором времени будут ей возвращены. Несколько дней аферисты поддерживали общение с пожилой женщиной, интересовались ее здоровьем, а заодно и выведали срок окончания еще одного депозита. По уже отработанной схеме им удалось завладеть более 15 тысячами рублей.

Фактически мошенники похитили все имеющиеся денежные средства у пенсионерки, но и этого им показалось недостаточно. Очередной звонивший сообщил, что квартира минчанки выставлена на продажу риелторским агентством. Он посоветовал женщине немедленно направиться в агентство и продать жилье самостоятельно. Испугавшись остаться на улице, минчанка выполнила и это требование. Вырученные от продажи квартиры денежные средства она перевела на счет, реквизиты которого предоставили мошенники.