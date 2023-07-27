Всё началось со звонка. Пенсионерка из Минска по совету телефонных мошенников продала квартиру
Новости Беларуси. Хищение в особо крупном размере, история которого началась со звонка в мессенджер якобы от сотрудника милиции. Неизвестный сообщил 71-летней минчанке, что на ее имя оформлен кредит, срочно требуется внести обязательный платеж. Женщина усомнилась в этих словах, но уговорить «посодействовать» правоохранителям ее сумели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спустя пару минут пенсионерка рассказывала уже другому будто бы специалисту об имеющихся у нее вкладах. Почти месяц доверчивая женщина продолжала телефонные переговоры со злоумышленниками, беспрекословно выполняя все их указания: открыла счет в банке, установила приложение удаленного доступа, сняла вклад и пополнила им новый счет.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Когда минчанке пришло SMS-сообщение о списании более 20 тысяч рублей, она испугалась и решила сразу уточнить у специалиста, куда переведены деньги. Злоумышленник заверил одинокую пенсионерку, что деньги хранятся на безопасном счете и в скором времени будут ей возвращены. Несколько дней аферисты поддерживали общение с пожилой женщиной, интересовались ее здоровьем, а заодно и выведали срок окончания еще одного депозита. По уже отработанной схеме им удалось завладеть более 15 тысячами рублей.
Фактически мошенники похитили все имеющиеся денежные средства у пенсионерки, но и этого им показалось недостаточно. Очередной звонивший сообщил, что квартира минчанки выставлена на продажу риелторским агентством. Он посоветовал женщине немедленно направиться в агентство и продать жилье самостоятельно. Испугавшись остаться на улице, минчанка выполнила и это требование. Вырученные от продажи квартиры денежные средства она перевела на счет, реквизиты которого предоставили мошенники.
Даже после этого потерпевшая не оценила происходящее верно. Отдав мошенникам квартиру, средства вкладов, она заложила все свои золотые украшения в ломбард и одолжила у знакомых 3 500 евро якобы на оплату страхового взноса. В целом ущерб составил почти 190 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.