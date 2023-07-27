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Всё началось со звонка. Пенсионерка из Минска по совету телефонных мошенников продала квартиру

27 июля 2023 08:07
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Новости Беларуси. Хищение в особо крупном размере, история которого началась со звонка в мессенджер якобы от сотрудника милиции. Неизвестный сообщил 71-летней минчанке, что на ее имя оформлен кредит, срочно требуется внести обязательный платеж. Женщина усомнилась в этих словах, но уговорить «посодействовать» правоохранителям ее сумели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё началось со звонка. Пенсионерка из Минска по совету телефонных мошенников продала квартиру-1

Спустя пару минут пенсионерка рассказывала уже другому будто бы специалисту об имеющихся у нее вкладах. Почти месяц доверчивая женщина продолжала телефонные переговоры со злоумышленниками, беспрекословно выполняя все их указания: открыла счет в банке, установила приложение удаленного доступа, сняла вклад и пополнила им новый счет.

Всё началось со звонка. Пенсионерка из Минска по совету телефонных мошенников продала квартиру-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Когда минчанке пришло SMS-сообщение о списании более 20 тысяч рублей, она испугалась и решила сразу уточнить у специалиста, куда переведены деньги. Злоумышленник заверил одинокую пенсионерку, что деньги хранятся на безопасном счете и в скором времени будут ей возвращены. Несколько дней аферисты поддерживали общение с пожилой женщиной, интересовались ее здоровьем, а заодно и выведали срок окончания еще одного депозита. По уже отработанной схеме им удалось завладеть более 15 тысячами рублей.

Фактически мошенники похитили все имеющиеся денежные средства у пенсионерки, но и этого им показалось недостаточно. Очередной звонивший сообщил, что квартира минчанки выставлена на продажу риелторским агентством. Он посоветовал женщине немедленно направиться в агентство и продать жилье самостоятельно. Испугавшись остаться на улице, минчанка выполнила и это требование. Вырученные от продажи квартиры денежные средства она перевела на счет, реквизиты которого предоставили мошенники.

Всё началось со звонка. Пенсионерка из Минска по совету телефонных мошенников продала квартиру-7

Даже после этого потерпевшая не оценила происходящее верно. Отдав мошенникам квартиру, средства вкладов, она заложила все свои золотые украшения в ломбард и одолжила у знакомых 3 500 евро якобы на оплату страхового взноса. В целом ущерб составил почти 190 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

# Мошенничество # происшествия # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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