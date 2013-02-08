В 12 квартирах Минска по вине ЖЭСа сгорела вся бытовая техника

Новости Минска. В столичном доме № 141 по проспекту Рокоссовского атмосфера в буквальном смысле наэлектризована до предела. Двери, металлические ручки и даже стены в подъезде так давно бьются током, что люди к этому уже привыкли. А вот когда в начале января в квартирах начали беспорядочно мигать лампочки, жильцы всерьез забеспокоились. И, как оказалось, не зря.

Светлана Чумакова:

17 числа в нашем доме произошел сильный скачок элкектроэнергии. Лампочки, которые светят в люстрах, «сороковки», стали гореть, как «сотки». В эту же минуту мой муж вызвал аварийную бригаду электросети, которая сообщила, что у нас идет обгорание нулевого кабеля, и попросила вызвать электрика нашего ЖЭСа.

Работник аварийной службы пояснил жильцам, что проводка в их доме давно нуждается в ремонте. Нулевой кабель используется в сетях в качестве основного проводника, поэтому выход его из строя грозит серьезными проблемами. В нашей истории они не заставили себя долго ждать.

Светлана Чумакова:

На следующее утро произошел скачок электроэнергии свыше допустимой нормы, и, вследствие этого, сгорела бытовая техника в тех квартирах, где техника была подключена к сети.

Но вышедшая из строя техника - это еще не самое страшное. Скачок напряжения был такой силы, что его не выдержали даже сетевые фильтры, предназначенные для защиты от перепадов электроэнергии. Пожара удалось избежать только чудом.

Михаил Чумаков:

Предохранительная кнопка отскочила, но ток был такой силы, что удлинитель пригорел к ковру, я его оторвал с усилием, вот, видите, волоски еще остались.

От резкого перепада напряжения в электросети пострадало 12 квартир. К счастью, пожара ни в одной из квартир не произошло, за то сгорели телевизоры, музыкальные центры и бытовая техника.

Олег Филатов:

У меня сгорела микроволновая печь, переносной телевизор и два радиотелефона. Еще часы – всего примерно шесть наименований электрооборудования.

Технику жильцы отремонтировали самостоятельно, заплатив за восстановление от 300 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Для пенсионеров, которых немало среди пострадавших, это серьезные затраты.

Поэтому жильцы обратились в свой ЖЭС №41 с просьбой, возместить ущерб если не деньгами, то хотя бы в счет коммунальных услуг. Поначалу людям даже показалось, что у них есть шанс вернуть свои деньги. Исполняющая обязанности директора ЖЭС, она же главный инженер Майя Козловская продиктовала пострадавшим жильцам список документов, необходимых для получения компенсации. Жильцы послушно собрали бумаги, и, оказалось, зря...

Светлана Чумакова:

Мы обратились в ЖЭС уже с документами, которые нам выдала компания, которая ремонтировала технику. Майя Владимировна в этот раз отказалась принять наши документы.

Она объясняла свой отказ сначала тем, что документы составлены неправильно, потом тем, что жильцы сами виноваты в аварии и возмещать им убытки никто не будет.

Светлана Чумакова:

Мне было дословно сказано, цитирую: «Вы не имели права поставить автоматы на 16 и 25 Ампер, поскольку нормативный показатель для каждой квартиры составляет три киловатта».

Для справки: автоматы размещаются в электрощитке и при перегрузке должны выключать подачу энергии. Главный инженер обвиняет жильцов в том, что у них в доме установлены слишком мощные автоматы, которые не рассчитаны на старую проводку. Поэтому они не сработали при скачке напряжения. И, как результат, - перегоревшая техника. Итак, коммунальщики традиционно свалили вину на жильцов. Но есть два нюанса. Сотрудники ЖЭС обслуживали электросистему дома ненадлежащим образом. Почему не проводился своевременно ремонт? И автоматы, на которые ссылается главный инженер, устанавливали мастера ЖЭС№41.

Михаил Чумаков:

Я также проживаю в квартире № 11. Я муж Светланы, в настоящий момент я нахожусь в клинической больнице №10. У меня резко подскочил «сахар», врач сказала, что вполне возможно, что причиной такого резкого повышения сахара в крови послужило нервное напряжение, нервный срыв, к которому, я думаю, вполне могла привести вот эта начавшаяся неожиданно для меня война с ЖЭС.

А пока жители дома № 141 теряют не только деньги, но и здоровье, мерцание света в квартирах периодически продолжается, а ЖЭС не предпринимает никаких действий.

Светлана Чумакова:

На данный момент все они молчат и ищут отговорки.

Чтобы как-то прояснить ситуацию, мы решили пообщаться с руководством ЖЭС, но оказалось, что это невозможно. Директор уволился, а исполняющая его обязанности Майя Владимировна Козловская сначала от комментариев отказалась, а потом и вовсе пригрозила нам судом.

Ну что ж, если Майя Владимировна считает, что мы мешаем ей работать, мы готовы ответить. И, в конце концов, мы же не интересовались, что кушает на завтрак Майя Козловская и какая модель сумочки ее волнует. Причиной нашего интереса стало обращение жильцов, которые не смогли найти правду у коммунальщиков.

Ирина Макова, юрисконсульт:

Данный случай - зона ответственности ЖЭС. ЖЭС обязан по заявлению жильцов отреагировать и дать ответ. И если ЖЭС игнорирует и не исполняет свои обязанности, жильцы вправе обратиться в суд.

20 января Светлана Чумакова и жильцы всех одиннадцати пострадавших квартир написали официальное заявление на имя исполняющей обязанности директора ЖЭС, в котором они просят возместить убытки и произвести ремонт электрощитовой в их доме. У Майи Владимировны есть ровно месяц на то, чтобы отреагировать: в суде она отказаться от комментариев уже не сможет, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.