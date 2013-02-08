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В Беларуси работы по капремонту будут оплачивать собственники жилья

08 февраля 2013 08:23
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Новости Беларуси. В Беларуси работы по капремонту в квартире будет оплачивать собственник жилья. Нововведение вступит в силу  в ближайшее время. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ страны.

В частности, за свой счет придется оплачивать работы по подводке водоснабжения, канализации или, например, замене окон. При этом белорусы смогут рассчитывать на рассрочку.

Таким образом, расход бюджетных средств на проведение капремонта снизится примерно на треть. Что, в свою очередь, позволит увеличить объемы подобных работ, сообщили в программе Новости «24 часа»на СТВ.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Государственная политика

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