Беременную женщину увольняют за то, что она, почувствовав себя плохо, отлучилась с работы в поликлинику

Новости Минска. Третья беременность для минчанки Чеславы Паркаловой стала не только радостной неожиданностью, но и серьезным испытанием на прочность. Кроме обычных в ее положении забот и опасений, будущей роженице пришлось столкнуться еще и со страхом увольнения.

Работодатель Чеславы считает, она стала слишком обременительным сотрудником.

Чеслава Паркалова:

Работаю уборщицей. Вышла на работу, получила там все средства, расписалась, пошла к себе. Мне стало плохо.

Беременность Чеславы проходит тяжело. Несмотря на небольшой срок - всего десять недель - женщина с угрозой потери ребенка уже лежала в больнице на сохранении. Поэтому, почувствовав на работе недомогание, она сразу же отправилась в поликлинику.

Чеслава Паркалова:

Я попросила на работе бабушку, чтобы она за меня поубирала, чтобы она за меня отработала. Я ей заплатила.

То есть, несмотря на свое тяжелое состояние, Чеслава позаботилась о том, чтобы ее участок был убран. Но в комендантской службе ГУВД Мингорисполкома, где работает Чеслава Паркалова, такой ответственности не оценили.

Чеслава Паркалова:

Мне позвонили и сказали, что ты отсутствовала на работе, мы тебе поставим прогул, снимаем премию, и увольнять будем по статье. Есть вариант написать по собственному желанию.

Теперь мать двоих детей, ожидающая третьего малыша, стоит перед выбором: либо уйти самой, либо ждать, пока ее выставят за дверь. А виновата Чеслава только в том, что ушла с работы, испугавшись за жизнь своего будущего ребенка. А ведь все переживания береременной женщины отражаются на ее малыше. Второй месяц беременности - это время, когда зародыш превращается в полноценный плод. У него уже есть пальчики на руках и ногах, и он начинает уже слышать. И то, что маленький человечек слышит, как третируют его мать, здоровья ему не добавляет.

Чеслава Паркалова:

Я никогда ни с кем не ругалась, у меня не было с ними конфликтов.

А вот в комендантской службе ГУВД уверены, что обижаться Чеслава может только на себя. Ее не было на работе практически целый день, а справу из поликлиники она предоставила только с 14 до 15 часов. Но при этом никто не учитывает время, пока женщина добиралась до медучреждения, пока сидела в очереди.

Виктор Песецкий, адвокат:

Законодательством Республики Беларусь и, в частности, Трудовым Кодексом, предусмотрена возможность увольнение сотрудника, в том числе и беременного, при определенных условиях, в частности, и за совершение прогула. Прогул - это отсутствие на рабочем месте работника более 3 часов без уважительной причины.

А вот является ли плохое самочувствие уважительной причиной, работодатель решает сам. Обычно по статье за прогул увольняют только в крайнем случае: алкоголиков или самых злостных прогульщиков. А теперь, похоже, еще и беременных женщин. Руководство Чеславы Паркаловой понять можно. Им нужен сильный здоровый работник, а будущая мама то в больнице лежит, то в поликлинику уходит прямо посреди рабочего дня.

Виктор Песецкий, адвокат:

Точка зрения работодателя и работника на уважительность причин отсутствия на рабочем месте может расходиться. При возникновении спора по вопросу причин отсутствия на работе, данный вопрос решается судом, если работник заявил требование признании увольнения незаконным и о восстановлении на прежнем рабочем месте при прежних условиях труда.

Увольняться по собственному желанию, как это предлагает Чеславе Паркаловой ее руководство, ни в коем случае нельзя. Так она автоматически откажется от всяких претензий к работодателю. Лучше дождаться увольнения и подавать в суд. Там учтут все обстоятельства: и то, что у Чеславы раньше не было никаких взысканий, и то, что ее участок, несмотря на прогул, был убран. Оценят и степень уважительности причины, по которой женщина ушла с работы. А поскольку наш суд - самый гуманный суд в мире, а истица - будущая мама, ее, скорее всего, восстановят на прежнем рабочем месте.

Виктор Песецкий, адвокат:

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что наниматель нарушил требования законодательства, необоснованно уволен, то при восстановлении на работе суд, как правило, взыскивает с нанимателя средний заработок время вынужденного прогула.

Вот только сможет ли наша героиня работать по-прежнему: носить тяжелые ведра, пользоваться при уборке химическими средствами?

Виктор Песецкий, адвокат:

Она вправе представить соответствующие документы нанимателю для того, чтобы он снизил ей нормы выработки или создал необходимые условия работы, которые исключают контакт с вредными веществами или иными неблагоприятными условиями.

По закону, если наниматель не может найти более легкую работу для сотрудницы в положении, она, заботясь о благополучии своего будущего ребенка, имеет право вообще не ходить на работу и получать при этом свою среднемесячную зарплату.

А Чеславу Паркалову хотят уволить только из-за того, что она ушла в поликлинику. Хотя вопрос с увольнением нашей героини еще не решен окончательно, он уже стоил ей многих беспокойств. Здоровье будущей мамы от переживаний ухудшилось. Теперь ей каждый день приходится ложиться под капельницу - врачи снова опасаются за жизнь ее ребенка.

Виктор Песецкий, адвокат:

Суд вправе взыскать материальную компенсацию морального вреда, размер которой определяется судом при вынесении решения, исходя из всех обстоятельств, установленных при рассмотрении данного дела.

Но никакие деньги не смогут компенсировать переживания беременной женщины. Да и хождение по судам для нее не лучшее занятие, даже если ее признают правой и восстановят на прежнем рабочем месте.

Поэтому мы очень надеемся, что работодатель Чеславы Паркаловой все-таки пересмотрит свое решение и не станет ее увольнять. Ведь победителем из этой ситуации не выйдет никто, а крайним может оказаться самый невиновный - не родившийся еще малыш, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.