Сотрудники КГБ задержали белорусов, которые требовали 10 тысяч евро от россиянина, и уличили представителя Минской таможни в получении взятки в 7 тысяч евро

Новости Беларуси. В Беларуси задержаны сразу несколько взяточников. Два гражданина Беларуси требовали от россиянина, который ввозил на территорию нашей страны грузовые автомобили, взятку в 10 тысяч евро. За эти деньги они гарантировали положительное решение вопроса по таможенным процедурам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подстрекательство к даче взятки». Кроме того, КГБ задержал сотрудника отдела по борьбе с контрабандой и административными правонарушениями Минской региональной таможни. На этот раз в момент получения взятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Стрех, начальник пресс-службы КГБ Республики Беларусь:

Комитетом государственной безопасности при получении незаконного денежного вознаграждения задержан сотрудник Минской региональной таможни. Взятку в размере 7 тысяч евро он получил за положительное решение вопроса по ускорению проведения проверочных мероприятий, связанных с таможенным оформлением грузовых автотранспортных средств, ввезенных на территорию Таможенного союза. В отношении задержанного Управлением КГБ по городу Минску Минской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Получение взятки». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.