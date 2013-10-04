Белорусские криминалисты 4 октября продемонстрировали новую разработку

Новости Беларуси. Экспертиза в режиме онлайн. 4 октября криминалисты продемонстрировали новую разработку. Она позволяет получать данные с места происшествия еще до конца осмотра.

Умная технология не замысловата: фото отпечатков пальцев специалисты отправляют по Интернету. Затем снимок сверяется с базой данных. Для получения результата необходимо всего пару минут.

Эта система работает пока только в Минске. К слову, криминалисты сейчас могут проводить более 120 различных экспертиз: от химической и дактилоскопии до оружейной и автотехнической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Петрущенко, начальник криминалистического учета Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минску:

Все подразделения экспертные, которые есть в городе Минске, они в ржиме прямого доступа имеют связь с нашей автоматизированной системой. Ввод следов осуществляется только нашим подразделением здесь, на уровне города Минска. Дактилокарта вводится во всех подразделениях экспертных города Минска.

Денис Кузьменко, заместитель начальника Московского районного отдела Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минску:

В течение 10 минут уже можно установить подозреваемое лицо. Если раньше это у нас могло занимать от нескольких часов до суток, то сейчас это делается в режиме реального времени. И когда работает следственно-оперативная группа, нам уже иногда бывает известно подозреваемое лицо.