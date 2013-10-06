Александр Зозуля: Формирование бюджета – это не задача Правительства. Это задача всех граждан Республики Беларусь

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларуси Александр Зозуля.

Самыми резонансными на первой сессии стали изменения, поправки в избирательное законодательство. На Ваш взгляд, насколько они назрели и необходимы?

Александр Зозуля: Я скажу так, что, в общем-то, у нас идут изменения в избирательное законодательство поступательно. Это очередные изменения. которые являются продолжением тех изменений, которые были приняты депутатским корпусом IV созыва. Отанализировав определенную практику применения законодательства, сегодня мы имеем те новеллы, которые, конечно, позволяют еще активнее участвовать кандидатам в предвыборной гонке, избирателям знать больше информации о тех кандидатах, которые будут заявляться на выборы. Поэтому вовремя заявленные новеллы, над которыми сегодня Парламент работает. И уже, как вы знаете, в первом чтении у нас приняты.

Какие изменения самые существенные, самые важные?

Александр Зозуля: Сегодня много говорится именно о подходе проведения выборов за один тур. Я считаю, что это на самом деле сегодня жизнеприменимая составляющая, потому что на самом деле один тур сегодня объективно необходим. Победитель будет выявляться по относительному большинству. Но здесь сохраняется один из таких важных моментов, что участие избирателей должно быть больше 50%. А победитель – по относительному большинству. Кто больше голосов набрал. И в зале был вопрос, если вдруг получится так, что против всех будет в процентном отношении больше, чем голосов, отданных за какого-то депутата, в любом случае будут считаться состоявшимися и победит тот, кто набрал большее количество голосов. Есть только такой момент, что если у нас будет один кандидат, то должно быть избирателей больше 50% и проголосовать за него должно будет больше 50% избирателей.

А в каких целях это делается? Чтобы сэкономить бюджет?

Александр Зозуля: Конечно, здесь будет и экономия бюджета, однозначно. Но я думаю, что и объективно мы всегда видели по предыдущим выборам, что если второй тур у нас был, то практически всегда выигрывал кандидат, который на время первого тура имел, конечно, большинство голосов. Здесь, я думаю, в том числе и прагматизм определенный, и правда жизни, скажем так. И, конечно, за счет этого будет и экономия бюджета.

У нас впереди выборы в местные советы. И по нововведениям кандидаты могут образовывать свои избирательные фонды. Как Вы считаете, это как-то оживит кампанию? Может быть, создаст какую-то дополнительную конкуренцию? А то обычно нарекания, что все это очень вяло проходит, скучно.

Александр Зозуля: Я считаю, что это правильный подход по даче возможности кандидатам формировать свои избирательные фонды. Что касается их суммы, в том числе мы на заседании активно обсуждали это, и размеров, то мы сейчас будем изучать стенограмму заседания, будем смотреть, как еще в этом направлении поработать. Поэтому, однозначно, это та возможность, которая полезная, положительная. Опять же все зависит от кандидата. Тот, кто состоятелен, тот, кто успешен, тот, кто воспринимаем, для него сформировать избирательный фонд проблем не будет.

Расширяются возможности внебюджетного финансирования, то есть кандидаты смогут оперировать гораздо большими суммами, чем раньше. Готовы ли они будут раскрыть источники своих доходов, своих спонсоров?

Александр Зозуля: Так это же его святая обязанность, в том числе показывать доходы, которые у него есть, то есть декларация – это святое. Потому что избиратели, конечно, должны знать, насколько человек сегодня в том числе успешен. Потому что как-то некрасиво иногда получается, когда у нас кандидаты за месяц до выборов регистрируются индивидуальными предпринимателями ради того, чтобы у них в бюллетене не было написано «безработный». Поэтому это тоже немаловажно, чтобы наш избиратель четко представлял, что собой представляет кандидат, в том числе за какие средства он живет и откуда их получает?

Как Вы относитесь к поправке, запрещающей бойкотировать выборы?

Александр Зозуля: Если вы видите какие-то направления, немножко другие, для того, чтобы строить хорошее будущее для своей республики, для своих избирателей, поэтому для этого есть выборы, заявляйте, рекламируйте себя, рекламируйте свои подходы, и если они на самом деле имеют право на жизнь, если они обоснованы, если они подкреплены, во многом и средствами какими-то, и позициями определенными, избиратель вас поддержит. А вести в никуда, ничего не делать, никак не проявляться, я считаю, это неправильно, это убого, в общем-то. Поэтому выборы даны для того, чтобы каждый из кандидатов заявил свою позицию.

Это беспрецедентное право, здесь очень много преференций. Здесь открываются дополнительные возможности и условия для того, чтобы заявлять о себе и своих программах, о своих подходах. Тем более страна тратит деньги.

А в нашем Парламенте хватает острых дискуссий? Существует практика отчета Правительства? Депутаты не боятся задавать острые злободневные вопросы?

Александр Зозуля: Конечно, споры бывают очень горячие, особенно по тем моментам, где средства, где деньги. Но для этого, я тоже считаю, мы должны опять же не в Овальном зале и не в прямую трансляцию. Всему свое место, всему свое время, нужно уметь разделяться, разделять, а граждане Республики Беларусь должны получить достойный, максимально применимый для этого времени законопроект, по которому страна будет жить.

В Вашей депутатской практике бывали вопросы, которые, несмотря на все желание, не могли решить?

Александр Зозуля: Это касается вопросов жизнедеятельности или законотворчества?

Допустим, какие-то люди к Вам обращались и Вы вдруг понимали, что не хватает инструментов?

Александр Зозуля: Вы знаете, я как-то для себя, может быть, как-то по-особому оценил положительно определенную составляющую, когда ты умеешь правильно говорить «нет». Очень важно аргументировано человеку довести информацию, показать проблематику, показать существующее законодательство, другие какие-то особенности, наличие средств, ведь все стоит денег. Все сегодня стоит денег. Любое применение, любое разрешение какой-то позиции – все стоит денег. И мы сегодня должны четко понимать, что формирование бюджета – это не задача Правительства. Это задача всех граждан Республики Беларусь. Поэтому, конечно, к сожалению, слово «нет» из уст депутата Зозули, в том числе, звучит.

Тоже в одном из Ваших интервью Вы признавались, что свои первые выборы проиграли, а затем дважды выиграли. То есть была проведена какая-то работа над ошибками. На Ваш взгляд, что все-таки важно для кандидата: это избирательный фонд, харизма, что-то еще?

Александр Зозуля: К выборам нужно готовиться: вот, прошли выборы, есть четыре года до следующих, вот со второго дня нужно готовиться к этим выборам. Это первое. По крайней мере, нужно строить свою работу на территории того округа, где ты планируешь избираться, так, чтобы ты был узнаваем. Потому что когда мы заявляемся за месяц-два до выборов, начинаем себя пиарить, это не сыграет однозначно.

И вторая составляющая, при всем этом. Уже проанализировал первые выборы. Мы первые выборы сделали с командой. Должна быть команда в том числе. Сделали где-то до 200 встреч. Вторые выборы – мы сделали 227 встреч. Когда мы (выборы на V созыв) встречались в Кобрине на одной из встреч с избирателями, с оппонентами, вечером было дело, были представители в том числе ОБСЕ, они говорят: «Вот, у нас тут не совсем равные права». Говорю: «Извините, вы сегодня сколько провели встречи?» «Это наша первая». «А я сегодня уже восемь встреч провел».

Так уж как-то сложилось, что почти все поправки в избирательное законодательство достаточно жестко критикуются Западом. Как Вы считаете, на этот раз история повторится?

Александр Зозуля: По крайней мере, когда я встречался с БДИПЧ ОБСЕ, как раз в процессе уже разговоры шли про законопроект, они сказали, что со стороны жесткой критики подходить к нашим законопроектам не будут. Они готовы подходить именно с позиции диалога. Сказано это было. Посмотрим.