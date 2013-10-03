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Общественное объединение или партию в Беларуси создать будет проще

03 октября 2013 07:36
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Новости Беларуси. Общественное объединение или партию создать будет проще. Депутаты во втором чтении приняли поправки в законодательство.

Упростят порядок создания этих формирований, устранят некоторые пробелы в правовом регулировании. Также появится возможность преобразовать общественное объединение в партию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Красовская, заместитель председателя постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации:
Я бы вообще подразделила все изменения и дополнения в настоящем законе на три блока. Первый блок – те изменения и дополнения в настоящий закон, направленные на усовершенствование и упрощения создания и деятельности общественных объединений и политических партий. Второй блок носит утоняющий характер. И третий – вопросы изменения и дополнения, которые касаются урегулирования противоречий, которые существуют сегодня с другими законодательными актами.

# Белорусские партии # Тамара Красовская

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