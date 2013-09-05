Сотрудник придорожного кафе продавал посетителям поддельные счета и квитанции о проживании в белорусских и зарубежных гостиницах

Новости Беларуси. Сервис по принципу «все включено». Сотрудники МВД задержали жителя Минской области, который занимался изготовлением поддельных документов.

Оперативники установили, что 47-летний мужчина, работая в придорожном кафе, на протяжении двух лет продавал посетителям поддельные счета и квитанции о проживании в белорусских и зарубежных гостиницах. Цена за услугу колебалась от 15 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, у подозреваемого можно было приобрести фиктивные документы об оплате проезда по платным дорогам Беларуси, стран СНГ и Европы. По материалам следствия, у задержанного были и «постоянные клиенты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

В ходе осмотра у нарушителя был изъят ряд печатей, штампов различных гостиниц, предприятий, учреждений. В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов, штампов и печатей. Согласно уголовному законодательству, за совершение указанного преступления может быть назначено наказание до 3 лет лишения свободы.