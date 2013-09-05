Минчанин устроился на подработку грузчиком, а теперь никак не может уволиться

Новости Минска. Как правило, драгоценным работником начальство считает того, кто им не дорого обходится. Герой этого сюжета уверен, что с ним начальник обходится не должным образом.

Одного из американских специалистов так радовала его работа, что он посвятил ей 85 лет. Мужчина трудился в пароходной компании Нью-Джерси. Перешагнув столетний юбилей, он не переставал заниматься любимым делом. А вот минчанин Виталий Рудько оставаться на работе больше полугода не пожелал.

Виталий Рутько:

17 апреля я увидел объявление бегущей строкой, что требуется грузчик в организацию ООО «Эрнис». Я решил позвонить, они назначили собеседование…

Тест на обаяние был пройден, и вскоре молодому человеку предложили заключить контракт на год. Однако Виталий Рутько рассматривал будущую работу в качестве временной. А потому и поинтересовался, сможет ли потрудиться около 5 месяцев, а затем уволиться.

Виталий Рутько:

Они сказали, что без проблем, за месяц только предупредите. Настало время увольняться для меня, я написал заявление, месяц прошел, на что мне ответили, пока не найдут сотрудника, я не смогу уволиться.

Минчанин удивился: куда же делась легкость обещаний? А потом решил пойти другим путем. Письменно ознакомил работодателя с огрехами, которые имелись в компании.

Виталий Рутько:

Мне не выдали спецодежду, я был в своих вещах, обеденного перерыва тоже не было, где придется обедал, место для переодевания мне, естественно, не дали, то есть переодевался на улице. Инструктаж не был проведен ни один со мной. Техника безопасности, что я должен, чего я не должен, ни за что не расписывался. Ни разу мне ничего не предоставляли.

Однако озвученные претензии необходимо доказать. Ведь утверждать можно все, что угодно. Руководство организации считает, что молодой человек попросту порочит компанию, чтобы упорхнуть на новую работу…

Ирина Пронько, адвокат юридической консультации Московского района города Минска:

Если работник желает каким-то образом, чтобы нарушения законодательства о труде были зафиксированы, то ему в первую очередь необходимо обратиться либо в профсоюз, если он есть в его организации, либо в Департамент государственной инспекции труда.

Если нарушения будут выявлены, то работнику полагается компенсация в размере не менее 2-недельного заработка. Мы связались с заместителем директора по персоналу. Нас заверили, что поиски другого сотрудника ведутся. Делается все возможное, чтобы ускорить этот процесс.

Ирина Пронько:

Что касается нашей с вами рассматриваемой ситуации, у нас имеет место быть контракт. Расторгнуть такой трудовой договор сложнее, чем обычный, бессрочный трудовой договор. В данном случае работник может, если у него есть какие-то уважительные причины для расторжения договора, обратиться с письменным заявлением к нанимателю.

К таким уважительным причинам относятся серьезная болезнь работника, полученная инвалидность, переезд в другую страну...

Ирина Пронько:

Если таких оснований нет, то либо необходимо дожидаться окончания срока действия контракта, либо пытаться договориться с нанимателем и добровольно расторгнуть по соглашению сторон такой трудовой договор. Это, естественно, самый оптимальный вариант.

Отметим, что со стороны организации нет никаких правонарушений. Ведь срок действия контракта не истек.

Кстати, известен случай, когда работника уволили за то, что он выливал остатки чая в аквариум, а после мыл в нем кружку. Если бы в нашей стране грозило увольнение за такую шалость, Виталий Рутько давно бы прекратил переговоры с руководством.

И в завершение сюжета небольшое наблюдение. Существует 10 способов заставить нашего человека работать, но ни один из них не работает, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.