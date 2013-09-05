Чтобы добиться ремонта кровли, минчанка 3 года переписывалась с ЖЭС

Новости Минска. Одной из самых страшных пыток в древности была пытка водой. Человека привязывали к столбу или креслу и над ним размещали сосуд с водой. Из сосуда вода медленно, капля за каплей, падала на приговоренного. Через несколько дней человек сходил сума.

Столичная семья Харьковых с улицы Золотая Горка пытке капающей водой подвергается уже несколько лет. С той лишь разницей, что никто никого не привязывал. Впрочем, от этого никому не легче...

Ольга Харькова:

Дело в том, что вот эти все постоянные залития начались у нас года 3 назад после того, как зимой сбивали сосульки и повредили слив. После того, как повредили слив, у нас несколько раз был ремонт, чинили трубу, сделали новый слив, несколько раз чинили крышу. Делали ремонт за счёт ЖЭС в нашей квартире.

Первый месяц Харьтковы провели, что называется, всухую. Но, как известно, вода и камень точит. Скоро на стенах вновь появились подтеки... Ольга вступила в долгую и нерезультативную переписку с ЖЭС: собранные за 3 года отнюдь не любовные послания мёртвым грузом залегли на полках и в сердце женщины…

Ольга Харькова:

Они говорят: «Мы чиним! А почему она течёт — неизвестно». Если они специалисты... У нас все знают, как учить детей и как лечить людей, а как крышу починить, никто не знает.

За годы, проведённые в ожидании заветного ремонта кровли, квартира Ольги успела покрыться махровой плесенью.

Ольга Харькова:

Я не могу сказать, что мы все здесь хронически болеем, но тоже эксперименты над здоровьем ставить не хотелось бы. Тем более, в квартире живёт маленький ребёнок, естественно, с этой плесенью.

Многие виды плесени человечество успело приручить: известные всему миру сыры с плесенью, а также лекарства, например, пенициллин. Увы, но квартирная плесень семьи Харьковых особой полезностью не отличается... Скорее, наоборот...

Наталья Иконникова, старший научный сотрудник лаборатории микологии и биоповреждений Института микробиологии НАН Беларуси:

Развиваются микозы дерматические, аллергии. Особенно подвержены дети и старики. У детей ещё не сформирована иммунная система, а у стариков уже ослаблена.

Рядовая квартирная плесень способна вызвать или обострить такие заболевания, как бронхит, ринит, астма, диатез и даже рак. Чтобы не играть в опасные игры со здоровьем, рекомендуем не культивировать плесневые грибы на своих стенах, а срочно принимать меры.

Наталья Иконникова, старший научный сотрудник лаборатории микологии и биоповреждений Института микробиологии НАН Беларуси:

Ежедневная влажная уборка, протирать. Самим можно удалить плесень, но установить источник очень важно. Вы будете удалять каждый день, а она снова будет нарастать. Прежде всего, источник, а потом уже те очаги, где были, там обработать антисептиком надо обязательно.

Если самостоятельно уничтожить вредоносного соседа не получается, то следует прибегнуть к помощи коммунальных служб. По вашему письменному заявлению в ЖЭС, коммунальщики обязаны вызвать специалиста Института микробиологии Национальной Академии наук Беларуси.

Но вернемся к нашей плесени. Учитывая опыт бесполезной переписки семьи Харьковых, съемочная группа решила нанести визит вежливости в ЖЭС №5. Увы, нас не ждали. Директор ушёл на больничный, главный инженер - по делам, прочие работники - в ступор…

- Он сейчас уехал в МЧС.

- А сколько он там будет? Неизвестно? Сегодня мы его уже не увидим?

- Ну, только если позже.

- А во сколько позже?

- Ну, приём у него до 8 вечера.

Не оставалось ничего иного, как оставить в Книге замечаний и предложений несколько добрых слов. Похоже, провидение сжалилось над съемочной группой, так как откуда ни возьмись появился главный инженер и пролил свет на мокрую историю...

Андрей Оношко, главный инженер УП «ЖЭС №5»:

При договорённости с самим собственником, ремонт залитых мест будет выполнен в сентябре-месяце, о чём она письменно была уведомлена согласно своим письменным заявлениям. Ремонт кровли был выполнен, поэтому с сентября-месяца ждём, чтобы выполнить ремонт залитых мест.

На вопрос, сможет ли семья Харьковых надеяться на нормальное существование без сырости, прозвучал размытый ответ…

Андрей Оношко, главный инженер УП «ЖЭС №5»:

Будем надеяться, что не будет заливать. Гарантировать этого никто не может. Шиферная кровля имеет свойство трескаться, а также качество выполненных работ... Она выполнена качественно, но гарантировать, что при скатной кровле она снова не потечёт, никто не может.

В общем, во всем виновата крыша... Вернувшись в исходную точку конфликта, Ольга Харькова решила прекратить бесполезную переписку с ЖЭС и перейти на качественно новый уровень борьбы. Не только с плесенью, но и с коммунальщиками. После обращения к депутату и на телевидение женщина, по совету юристов, готова на крайние меры: обратиться с иском в суд.

Елена Мойсейчик, юрист:

Надо действовать в рамках действующего закона О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг и обращаться с исковым заявлением в суд, где высказать требования: первое - о возмещении ущерба от залития, который причинён квартире данного потребителя. Второе требование — это устранение и выявление причины таких долгосрочных залитий.

Судебное решение в ваших руках будет хорошим стимулом для работников коммунальных служб наконец взяться за свою работу. И тогда, мы надеемся, вам удастся избежать превращения вашей жизни в средневековую пытку.

Пользуясь случаем, мы проверим реакцию коммунальщиков на Указ Президента Республики Беларусь № 630 «О реагировании должностных лиц на критические выступления в государственных СМИ», сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.