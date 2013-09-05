В квартире минчанки балкон наклонился на 7 см. Коммунальщики: «Что строилось в советское время - на века»

Новости Минска. Ещё со времён советского прошлого повелось, что балконы в жилых домах – это место неисчерпаемых возможностей: и плотву высушить, и бельё развесить, и лыжи на хранение оставить, и покурить - в общем, кто на что на горазд...

Архитекторы всего мира не перестают удивлять: балкон-бассейн в Индии, балкон-гараж в Германии, подземный балкон в Японии, балкон-гамак в Австралии… А вот балкон в квартире минчанки Алеси Юдицкой креативом на первый взгляд не блещет, однако уже не один год именно он является предметом споров женщины с коммунальщиками…

Алеся Юдицкая:

Два года мы уже добиваемся с балконами, чтобы сделали нам нормальные стяжки, поставили на балконах, и укрепили балкон, потому что он у нас и наклонился и пошли ещё большие трещины.

Оценить по достоинству весь масштаб проблемы сложно, пока Алеся не берёт в руки рулетку…

Алеся Юдицкая:

От стены 6-7 см отход балкона. А если мы ещё рулетку высунем туда, то она вылезает и там, в подъезде. Насквозь, да.

Зрелище, мягко скажем, не для слабонервных. Однако местный ЖЭС такие картины не пугают. Здесь точно уверены, что в советское время всё строилось раз и на века.

Алеся Юдицкая:

«Не бойтесь, он у вас ещё и сорок лет простоит» — был ответ.

Алеся честному слову коммунальщиков верить не спешит. И упорно продолжает писать в ЖЭС. Все ответы бережно хранит и любовно перечитывает: в этом письме обещали всё исправить в третьем квартале текущего года, а в том уведомили, что работы придётся отложить – рабочих рук не хватает, а вот здесь пишут, что совсем скоро проблема будет решена окончательно. А тем временем балкон успешно продолжает доказывать, что земное притяжение существует…

Алеся Юдицкая:

Вот ровная поверхность, вот мы идём — и мы идём вниз, потому что балкон наклонён. Потому что неправильно заложен фундамент вот этого балкона, вот этой пристройки, или... Ну не понятно, ну вот, горка идёт.

Не прельщаясь даже славой знаменитой Пизанской башни, Алеся свой балкон надеется поставить на место. И работники ЖЭС в помощи не отказывают: браво готовы в любой момент замазать дыры штукатуркой. Дескать, и этого будет вполне достаточно для шестисантиметровых дыр в стене…

Алеся Юдицкая:

Они говорят, что нам нужно замазать или что-то заделать, чтоб мы не переживали, что мы никуда не упадём. Но у меня двое малолетних детей, которых я просто боюсь выпускать на балкон, потому что балкон опасен.

Однако прямо из окна квартиры виден другой дом, в котором проживает один из руководящих работников ЖРЭО Заводского района. На балконах этого здания стоят специальные крепежи. Удивительно, почему представитель коммунальных служб сам не доверяет чудотворной штукатурке? Искать правду отправляемся в столичный ЖЭС №56. Правда оказывается суровой: завидев представителей телевидения, работники ЖЭС предпочли разбежаться кто куда.

Диспетчер, оставшаяся в гордом одиночестве в пустых коридорах ЖЭС, только руками разводит. Даже оставить жалобу в Книге замечаний и предложений рассерженным жильцам не удаётся: место нахождения книги диспетчеру попросту неизвестно. Алеся остаётся только одно: прибегнуть в силе закона. В нашем случае, к силе закона о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Юрий Перевозков, юрист:

В данной ситуации, в том случае, если потребитель не согласен со способом устранения данной трещины, предложенным ЖЭС, необходимо устанавливать, как в соответствии с нормативными актами происходит устранение подобного рода дефекта.

Для этого нужно отправить письменное требование в ЖЭС о том, что необходимо назначить комиссию и провести экспертизу по вопросу устранения имеющегося дефекта. Решение, которое примет комиссия, и будет руководством к действию коммунальщикам.

Юрий Перевозков, юрист:

С учётом того, что уже неоднократно обращалась она в ЖЭС, ведётся переписка, с учётом того, что дефект остаётся, потребителю в данной ситуации лучше всего обратиться с исковым заявлением в суд.

А пока суд да дело, на горячую линию телеканала с похожей проблемой обратился житель Бреста Андрей Захаров. Мужчина рассказал, что прямо на его балкон упал кусок бетонной конструкции лоджии этажом выше. И только чудом никто не пострадал. Такой случай, увы, не единичный.

Уже в этом году погибла жительница Слонима из-за обрушения балкона, в Новополоцке рухнул козырёк подъезда жилого дома, а в Минске в одной из высоток по улице Куприянова обрушились ограждения на двух балконах. Так стоит ли ждать, когда этот ряд пополнится другими трагичными фактами?

Вот уж действительно, сброшенный груз ответственности никогда не падает на землю, он мягко стелется на чужие плечи, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.