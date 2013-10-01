Соцсеть «ВКонтакте» будет блокировать пиратское видео

Новости России. Российская социальная сеть «ВКонтакте» разрабатывает технологию, которая запретит пользователям загружать пиратское видео на сайт. Предполагается, что система не позволит закачать видеофайл, публикация которого нарушит авторские права.

Российская газета «Известия»:

Информацию подтвердили представители еще нескольких правообладателей. Представители «ВКонтакте» отказались от комментариев по этой теме. Как известно, компания Google использует в принадлежащем ей видеосервисе YouTube технологию Content ID. Правообладатель может зарегистрировать на этом сервисе ролик как свою собственность, и YouTube не будет позволять другим размещать такие же ролики – даже в измененном виде (в другом размере или качестве, с вырезанными фрагментами и т.п.).

С 1 августа в России вступил в силу «антипиратский» закон, согласно которому сайт, не удаливший контрафактное видео по требованию правообладателя, может быть заблокирован.

Для некоторых общение в Интернете превращается в настоящую зависимость. Пользователи готовы часами общаться не с реальными друзьями, а с виртуальными. И, что интересно, статистика гласит: почти 70% родителей дружат со своими детьми в сетях. Почему социальные сети делают несчастными солиста группы «Лайтсаунд» Дмитрия Карякина и певицу Доменику? Смотрите видео.