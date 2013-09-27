В Беларуси теперь можно будет выбрать способ компенсации за вредные условия труда: доплата к зарплате или досрочная пенсия

Новости Беларуси. Способ компенсации за вредные условия труда можно будет выбрать. Указ, предусматривающий это, подписал глава государства. Он касается людей, работавших во вредных условиях с начала 2009 года.

Теперь они могут решить, какой вид компенсации им будет удобней: доплата к зарплате в их трудовой период или досрочная пенсия в системе профессионального пенсионного страхования в будущем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Яшкова, заместитель начальника Главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Возможность предоставления работнику, занятому во вредных условиях труда права выбора: выбрать либо формирование профессиональных пенсионных прав, и в такой ситуации за него в период работы во вредных условиях труда работодатель будет уплачивать страховые взносы в фонд социальной защиты населения. И второй выбор: он может предпочесть получение доплаты к заработной плате.