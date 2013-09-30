Новости Беларуси. Операция «Арсенал» стартует 30 сентября в Беларуси. Её цель - препятствовать незаконному обороту оружия и боеприпасов. На протяжении недели пройдут рейды — милиционеры будут изымать нелегально приобретённое оружие, а также проверят, как его хранят законные владельцы.

Незарегистрированные ружья и пистолеты можно сдать добровольно. Санкций за это не будет. В противном случае предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Добавим, с начала года изъято более тысячи единиц нелегального оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.