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Операция «Арсенал» стартует 30 сентября в Беларуси

30 сентября 2013 08:07
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Новости Беларуси. Операция «Арсенал» стартует 30 сентября в Беларуси. Её цель -  препятствовать незаконному обороту оружия и боеприпасов. На протяжении недели пройдут рейды — милиционеры будут изымать нелегально приобретённое оружие, а также проверят, как   его хранят законные владельцы.

Незарегистрированные ружья и пистолеты можно сдать добровольно. Санкций за это не будет. В противном случае предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Добавим, с начала года изъято более тысячи единиц нелегального оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Оружие и боеприпасы

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