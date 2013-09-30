Из-за недобросовестного застройщика 87-летняя женщина полтора года поднимается на 6 этаж пешком

Новости Минска. Техника техникой, но лифт ломается чаще, нежели лестница... В этом очень хотели бы убедиться герои этого сюжета, но не могут. Потому что многоэтажный дом, в котором они живут, вообще не имеет лифта.

30 марта 2012 года – важная дата в жизни минчанки Августы Логачёвой. Именно в этот день женщина получила долгожданные ключи от квартиры в престижном кооперативе «Самоцветы». Радости не было предела. Тогда пенсионерка даже не догадывалась, что станет настоящей пленницей собственного жилья…

Августа Логачёва:

Уже полтора года, как они сдали наши подъезда два, но лифт до сих пор не работает. Я обращалась к нашему председателю Канаеву, он мне обещал, что лифт через месяц включат, через 2 обещали его, в ноябре, в декабре, в январе, но лифт не включили до сих пор.

Многим проблема подняться на 6 этаж покажется смешной и раздутой. А вот для Августы Логачёвой эти 115 ступенек сродни пути на Голгофу. В свои 87 лет женщина не готова преодолевать такие расстояния.

Августа Логачёва:

Я человек больной. У меня ишемическая болезнь сердца, у меня сосуды головного мозга – я не могу, у меня кружится голова. У меня должна быть операция на левом глазу – глаукома. И у меня очень болят ноги. Не могу ходить, колени болят.

Даже по квартире пенсионерка передвигается с трудом: каждый шаг причиняет невероятную боль. Что уж говорить о походах на улицу, без которых никак не обойтись: сама в магазин, сама в аптеку… Родственники живут далеко и часто приезжать не могут. А соседям и своих проблем хватает.

Августа Логачёва:

Сейчас очень редко я выхожу. Как только кушать мне что-то нужно, я тогда выхожу. Ну, раз в неделю, может быть. Ходила сегодня к хирургу. Она сказала: «Вам не надо напрягаться». Как не надо напрягаться? Если бы я съехала на лифте…

Но о приятных поездках пока придётся забыть. Оказалось, что для запуска заветного лифта нужна сумма примерно в 400 миллионов рублей. Жильцы дома 115А по улице Одоевского эти деньги уже вносили. Да только фирма-застройщик явно нашла им другое применение. Видимо, романтичное название кооператива «Самоцветы» было намёком на то, что новосёлам придётся сильно раскошелиться…

Августа Логачёва:

Так что, я не знаю, куда девались эти деньги.

Теперь об этом знает и говорит вся страна. В августе 2013 года были задержаны руководители строительной компании «Антасам», которая и возводит жилой комплекс «Самоцветы». Дольщики перечисляли средства на строительство, а подозреваемые обналичивали эти деньги и покупали золото, дорогую недвижимость и автомобили. Кроме того, нечистый на руку застройщик оставил немало долгов. Из-за всей этой шумихи все забыли о самом главном: что делать обманутым людям?

Елена Мойсейчик, юрист:

Я бы посоветовала обратиться непосредственно к застройщику с письменной претензией и заявить требование о выполнении работ об устройстве лифта, чтобы, всё-таки, он заработал. Соответственно, если требования выполнены не будут, то обратиться с исковым заявлением в суд.

На словах всё звучит легко и красиво. Но есть нюансы: раз счета фирмы заморожены, то решение суда может так и остаться просто записью на бумаге. Если бы иск был подан в суд до ареста счетов, то есть до вмешательства государства, это было бы совсем другое дело, касаемое взаимоотношений потребителя и застройщика. Теперь же придётся ждать, пока государство разберётся с нарушителем.

В крайней ситуации юристы советуют использовать все способы воздействия. В том числе и написать коллективное письмо в Администрацию Президента, где изложить свою проблему и попросить помощи в её решении. Иначе придётся попросту собирать деньги и платить из своего кошелька. В Администрации Фрунзенского района разводят руками и комментарии давать не спешат.

Кирилл Алёхин, заместитель главы администрации Фрунзенского района по вопросам архтектуры и строительства:

В настоящее время мы не можем делать какие-то выводы по вопросу дома 115а по улице Одоевского, потому что идёт следствие и выясняются детали дела.

Как долго будут длиться оперативно-розыскные мероприятия, говорить сложно. Дело уж слишком серьёзное. И то, что люди оказались без вины виноватые, показывает, что дела в строительном королевстве совсем плохи. Неслучайно Глава государства издал Указ №263, в котором в пункте 2.2 говорится о защите прав потребителей и их взаимоотношениях с застройщиком. Надеемся, что в этом деле точка всё же будет поставлена. И люди смогут воспрянуть не только духом, но и телом. На лифте.

Мы надеемся, что бабушка Августа дождется справедливости... Причем хотелось бы, чтобы это произошло не на десятом десятке жизни, а не на десятом, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.