Следственный комитет провел второй республиканский чемпионат по стрельбе

Новости Беларуси. Следственный комитет республики провел второй республиканский чемпионат по стрельбе, на который съехались сотрудники со всех регионов страны. В этом году состязания, усложнили. В программу добавили стрельбу из автомата Калашникова.

Наравне с мужчинами задания выполняли и девушки. По правилам чемпионата, в каждой команде должна была присутствовать представительница прекрасного пола.

В итоге, испытания они выдержали не менее достойно, чем их коллеги-мужчины. Лучшие по итогам чемпионата получили почетные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чеслав Шамрей, главный судья чемпионата по стрельбе Следственного комитета Республики Беларусь:

Если следователь, возглавляя следственную оперативную группу, сам не сможет защитить себя и тех граждан, которых нужно будет защитить, то как он сможет руководить следственно-оперативной группой на месте совершения преступления? Я думаю, что из года в год уровень подготовленности чемпионатов и уровень самих сотрудников будет расти.