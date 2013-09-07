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Следственный комитет провел второй республиканский чемпионат по стрельбе

07 сентября 2013 15:10
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Новости Беларуси. Следственный комитет республики провел второй республиканский  чемпионат по стрельбе, на который съехались сотрудники со всех регионов страны.  В этом году состязания, усложнили. В программу добавили стрельбу из автомата Калашникова.

Наравне с мужчинами задания выполняли и девушки. По правилам чемпионата, в каждой команде должна была присутствовать представительница прекрасного пола.

В итоге, испытания они выдержали не менее достойно, чем их коллеги-мужчины. Лучшие по итогам чемпионата получили почетные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чеслав Шамрей, главный судья чемпионата по стрельбе Следственного комитета Республики Беларусь:
Если следователь, возглавляя следственную оперативную группу, сам не сможет защитить себя и тех граждан, которых нужно будет защитить, то как он сможет руководить следственно-оперативной группой на месте совершения преступления? Я думаю, что из года в год уровень подготовленности чемпионатов и уровень самих сотрудников будет расти.

# Следственный комитет Республики Беларусь # Стрельба

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