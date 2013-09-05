Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщениям о заминировании 10 школ в Молодечно. Дело раскрыто, хулиганов ждет наказание

Новости Беларуси. Хулиганская выходка повлечет серьезные последствия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщениям о заминировании десяти школ Молодечно.

5 сентября днем злоумышленники разослали в учебные заведения письма с требованием перечислить на конкретный электронный кошелек 10 тысяч долларов. В противном же случае — произойдет взрыв.

Сотрудники правоохранительных органов на вызов отреагировали моментально. В считанные минуты учащиеся и преподаватели были эвакуированы. После чего саперы тщательно обследовали школы, но взрывных устройств ни в одной из них не обнаружили. Дело было раскрыто за 2 часа.

Константин Шалькевич, начальник Управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Были эвакуированы как школьники, так и весь персонал учебного заведения. Безопасность была обеспечена. Мероприятия по проверке всех школ на данный момент уже завершены. Ни в одной из школ взрывные устройства не найдены, информация не подтвердилась.

Управлением Следственного комитета по минской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Заведомо ложное сообщение об опасности, повлекшее тяжкие последствия».