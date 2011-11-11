С матери снимают 70% зарплаты за содержание дочери, которая... живет с ней

Со статусом матери-одиночки Мария Лаптева смирилась давно. 8 лет назад она осталась одна с ребенком на руках. Шли годы, подрастала дочурка Даша, а женщина постоянно винила себя в том, что у ребенка нет полноценной семьи. Наконец в жизни Марии появился другой мужчина - Денис…

Мария Лаптева:

Одной тяжело морально, финансово, начали встречаться, начали жить.

Любовь настолько ослепила Марию, что она не обращала внимания на многие недостатки и вредные привычки Дениса. Женщина так боялась снова остаться одна, что закрыла глаза даже на то, что ее избранник употребляет наркотики.

Мария Лаптева:

Я такая девочка не худенькая. Его это как-то смущало. Ну, и началось с того, не хотела бы ты похудеть…

Чтобы удержать мужчину, Мария стала худеть с помощью запретного порошка, который для нее готовил сам же Денис. Но в один прекрасный день произошло непредвиденное…

Мария Лаптева:

Я разговаривала по телефону, он подошел ко мне, сказал: «на деньги, сходи в магазин». Произошел звонок в дверь, он пошел открывать, и там была милиция.

Деньги, которые несколько минут назад мужчина дал Марии, оказались меченые. Плюс порядка 300 г наркотических веществ в квартире…

Мария Лаптева:

Его показания были, что во всем виновата я, что продавала я, просила изготовлять я.

Мужчина, который еще вчера клялся Марии в вечной любви, превратился в жалкого труса и лжеца, обвинявшего ее во всех своих махинациях.

Людмила Вощило, заведующий сектором охраны детства управления образования администрации Московского района г. Минска:

Гражданка Лаптева Мария Васильевна была заключена в СИЗО под стражу по обвинению по уголовному делу ч.2 ст.238.

Изготовление, хранение, сбыт наркотических веществ… Мария получила 9-летний срок лишения свободы. В то время как ее сожитель отделался четырьмя годами, 8-летняя малышка Даша внезапно осталась без мамы. К счастью, на помощь пришла сестра Марии, которая оформила опекунство над девочкой. Правда, с одним условием.

Людмила Вощило:

В своем заявлении о назначении ее опекуном попросила взять ребенка на государственное обеспечение в связи с тем, что доход у нее небольшой. Месячные выплаты составляли на тот момент 322 тысяч 320 руб.

Мария со слезами вспоминает время, проведенное в тюрьме. Разлука с дочерью стала самым страшным наказанием.

Мария Лаптева:

Я с ума сходила, не могла представить, что делает она, как, что…

В ходе судебного разбирательства нашу героиню все же оправдали, статья обвинения была заменена. Спустя 1,5 года, в ноябре 2010 года Мария вышла на свободу. Забрала дочурку у сестры, сразу же устроилась на работу.

Людмила Вощило:

После ее трудоустройства судебными исполнителями Московского района на работу ушел исполнительный лист о том, что она является обязанным лицом и обязана возмещать государству расходы, затраченные на содержание ее дочери Дарьи, которая находилась на государственном обеспечении в опекунской семье.

Ежемесячно с заработной платы Марии стало удерживаться 70% на погашение долга. Женщина не отказывается выплачивать деньги, но беда в том, что оставшихся 30% зарплаты катастрофически не хватает на жизнь.

Мария Лаптева:

На руках у меня остается 150 тысяч. Как жить с ребенком? Чем кормить?

Сергей Федорец, юрист:

В соответствие со статьей 108 Трудового кодекса РБ удержание алиментов на несовершеннолетних детей за работником сохраняется не менее 30% заработной платы. Следовательно, удержание 70% заработка в данной ситуации законно.

Тем не менее, при всей строгости закона вероятность уменьшения и даже списания долга есть.

Людмила Вощило:

Суд вправе принять решение, и освободить от уплаты задолженности, которая существует на момент возврата ребенка родителям.

Государство заинтересовано, чтобы по возвращении детей в семью, родители были в состоянии их содержать. Специалисты уверяют, согласно статистике, суд всегда рассматривает обращения граждан по вопросу освобождения от уплаты задолженности по возмещению расходов на содержание детей в положительную сторону.

Людмила Вощило:

В этом году управлением образования было подано четыре исковых заявления с ходатайством о списании долга. Два заявления удовлетворены полностью и два – на 50%.

В интересах Марии управление образования администрации Московского района уже направило исковое заявление в суд. Поэтому нашей героине остается дождаться его решения.

Людмила Вощило:

По месту работы Мария Васильевна характеризуется положительно. Характеристика участкового инспектора положительна, жалоб на нее не поступало. С лицами, ведущими аморальный образ жизни, она не замечена.

Мария извлекла огромный урок из случившегося, и, возможно, понадобится много времени, чтобы она смогла залечить свои душевные раны.

Мария Лаптева:

Мечтаю, как любая женщина, выйти замуж, родить ребенка, жить счастливо. Только вот одна проблема – веры нет.

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