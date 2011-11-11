С матери снимают 70% зарплаты за содержание дочери, которая... живет с ней

Мария Лаптева:
Одной тяжело морально, финансово, начали встречаться, начали жить.
Любовь настолько ослепила Марию, что она не обращала внимания на многие недостатки и вредные привычки Дениса. Женщина так боялась снова остаться одна, что закрыла глаза даже на то, что ее избранник употребляет наркотики.
Мария Лаптева:
Я такая девочка не худенькая. Его это как-то смущало. Ну, и началось с того, не хотела бы ты похудеть…
Чтобы удержать мужчину, Мария стала худеть с помощью запретного порошка, который для нее готовил сам же Денис. Но в один прекрасный день произошло непредвиденное…
Мария Лаптева:
Я разговаривала по телефону, он подошел ко мне, сказал: «на деньги, сходи в магазин». Произошел звонок в дверь, он пошел открывать, и там была милиция.
Деньги, которые несколько минут назад мужчина дал Марии, оказались меченые. Плюс порядка 300 г наркотических веществ в квартире…
Мария Лаптева:
Его показания были, что во всем виновата я, что продавала я, просила изготовлять я.
Мужчина, который еще вчера клялся Марии в вечной любви, превратился в жалкого труса и лжеца, обвинявшего ее во всех своих махинациях.
Людмила Вощило, заведующий сектором охраны детства управления образования администрации Московского района г. Минска:
Гражданка Лаптева Мария Васильевна была заключена в СИЗО под стражу по обвинению по уголовному делу ч.2 ст.238.
Изготовление, хранение, сбыт наркотических веществ… Мария получила 9-летний срок лишения свободы. В то время как ее сожитель отделался четырьмя годами, 8-летняя малышка Даша внезапно осталась без мамы. К счастью, на помощь пришла сестра Марии, которая оформила опекунство над девочкой. Правда, с одним условием.
Людмила Вощило:
В своем заявлении о назначении ее опекуном попросила взять ребенка на государственное обеспечение в связи с тем, что доход у нее небольшой. Месячные выплаты составляли на тот момент 322 тысяч 320 руб.
Мария со слезами вспоминает время, проведенное в тюрьме. Разлука с дочерью стала самым страшным наказанием.
Мария Лаптева:
Я с ума сходила, не могла представить, что делает она, как, что…
В ходе судебного разбирательства нашу героиню все же оправдали, статья обвинения была заменена. Спустя 1,5 года, в ноябре 2010 года Мария вышла на свободу. Забрала дочурку у сестры, сразу же устроилась на работу.
Людмила Вощило:
После ее трудоустройства судебными исполнителями Московского района на работу ушел исполнительный лист о том, что она является обязанным лицом и обязана возмещать государству расходы, затраченные на содержание ее дочери Дарьи, которая находилась на государственном обеспечении в опекунской семье.
Ежемесячно с заработной платы Марии стало удерживаться 70% на погашение долга. Женщина не отказывается выплачивать деньги, но беда в том, что оставшихся 30% зарплаты катастрофически не хватает на жизнь.
Мария Лаптева:
На руках у меня остается 150 тысяч. Как жить с ребенком? Чем кормить?
Сергей Федорец, юрист:
В соответствие со статьей 108 Трудового кодекса РБ удержание алиментов на несовершеннолетних детей за работником сохраняется не менее 30% заработной платы. Следовательно, удержание 70% заработка в данной ситуации законно.
Тем не менее, при всей строгости закона вероятность уменьшения и даже списания долга есть.
Людмила Вощило:
Суд вправе принять решение, и освободить от уплаты задолженности, которая существует на момент возврата ребенка родителям.
Государство заинтересовано, чтобы по возвращении детей в семью, родители были в состоянии их содержать. Специалисты уверяют, согласно статистике, суд всегда рассматривает обращения граждан по вопросу освобождения от уплаты задолженности по возмещению расходов на содержание детей в положительную сторону.
Людмила Вощило:
В этом году управлением образования было подано четыре исковых заявления с ходатайством о списании долга. Два заявления удовлетворены полностью и два – на 50%.
В интересах Марии управление образования администрации Московского района уже направило исковое заявление в суд. Поэтому нашей героине остается дождаться его решения.
Людмила Вощило:
По месту работы Мария Васильевна характеризуется положительно. Характеристика участкового инспектора положительна, жалоб на нее не поступало. С лицами, ведущими аморальный образ жизни, она не замечена.
Мария извлекла огромный урок из случившегося, и, возможно, понадобится много времени, чтобы она смогла залечить свои душевные раны.
Мария Лаптева:
Мечтаю, как любая женщина, выйти замуж, родить ребенка, жить счастливо. Только вот одна проблема – веры нет.
Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:
городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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