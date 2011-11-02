Отец живет в комфортабельной минской квартире, а его 9-летняя дочь вынуждена топить котел в деревенском доме

11 лет назад Светлана познакомилась со своим будущим мужем. Тогда она еще не знала, что останется и без семьи, и без крыши над головой. А ведь сразу все было как в сказке. Поженились. Родилась дочь Анюта. Решили переехать с севера России в Беларусь.

Светлана:

Когда мы решили переехать и построить здесь квартиру, в агентство пришла с нами его мама, дала свой паспорт, и получилось, что без моего согласия было оформлено строительство квартиры на маму.

По словам Светланы, семейные деньги они отдавали свекрови. А она уже оплачивала строительство здесь в Минске. Когда квартира была построена, семья переехала в нее жить.

Светлана:

Не доказуемо, что оплачивала я или мой бывший муж. И она сделала дарственную на своего сына.

К сожалению, семейная идиллия долго не продлилась, отношения совсем разладились. Муж стал вести себя странно.

Светлана:

Были разные ситуации: вплоть до того, что он своими действиями угрожал моей жизни. Свидетелями были дети.

Светлана не выдержала и приняла отчаянное решение с двумя детьми на руках: пятилетней Аней и дочкой от предыдущего брака Машей, уйти в «никуда».

Светлана:

После развода, оказавшись на улице, я и мои дети первое время жили у друзей, потом мне пришлось снимать квартиру. Было очень тяжело. На разных судебных разбирательствах он говорил, что он не мешает, чтобы мы проживали на этой территории. Но на самом деле разного рода угрозы были постоянные.



Однако мужчина с этим не согласен.

Сергей, бывший муж Светланы:

С детьми я никогда не был в плохих отношениях. Я читаю то, что Маша что Аня я не совсем уверен что плохо ко мне относятся, если у них есть желание здесь жить, пожалуйста - дверь открыта, только пусть меня оповестят.



Сейчас Светлана с детьми переехала в деревню в 40 километрах от Минска. Женщине пришлось самостоятельно с нуля обустраивать дом: устанавливать отопительный котел, подводить воду. Да и на данный момент ремонт в самом разгаре.

Светлана:

Там условия ужасные, т.е. самое что ни на есть дешевое жилье, которое нужно достраивать.

Несмотря на то, что Светлана переехала, она сама и ее двое детей остаются прописаны в минской квартире мужа.

Светлана:

Как дети могут сохранить минскую прописку, как я могу получить долю?

С этим вопросом мы обратились к бывшему мужу Светланы. Однако ситуацию он подал нам в совершенно ином ключе.

Сергей, бывший муж Светланы:

Мать мне подарила квартиру. На те деньги, которые она заработала. Как человек может набраться наглости и сказать о том, что полностью мы вместе ее построили?

А ведь правда может быть только одна. И бывшие супруги это понимают. Однако ключевым моментом является то, что изначально строительство квартиры было оформлено на мать бывшего мужа и в последствии подарена ему.

Елена Плавинская, юрист:

Имущество, подаренное любому из супругов во время брака, является его собственностью. Единственное право Светланы - это право пользования.

Если супруг препятствует пользованию, то есть такие средства защиты, как вызов милиции, привлечение его к административной ответственности.

Итак, по закону Светлана имеет полное право проживать в квартире, но вот претендовать на нее и даже ее часть — увы, нет.

Грустно другое. Пока родители выясняют отношения, страдают их дети. Девятилетняя Аня, имеющая от природы художественные способности, могла бы учиться в лицее и развивать свой талант. В сельской школе, которую в настоящее время посещает девочка, возможности гораздо скромнее. Поэтому ребенку остается только мечтать.

Аня, дочь Светланы:

Я бы хотела заниматься в школе моделей, но там где мы живем - далеко ездить.

Вот только справедливо ли, когда отец живет в комфортабельной минской квартире, его девятилетняя дочь вынуждена топить котел в деревенском доме?

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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