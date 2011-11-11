100-летний дуб или автостоянка? Битва на улице Розы Люксембург в Минске

Утро 19 октября в Минске жителей 2-го переулка Розы Люксембург началось с пронзительного визга пилы. Рябины, сливы и яблони, которые жители сажали 15-20 лет назад, одна за другой, подкошенные, падали к ногам рабочим «Зеленстроя».

Наталья Ивановна:

На наш вопрос: «Что вы делаете, и кто это делает?» нам ответили: «А здесь ничего не будет! Мы все положим!». Почему? Зачем? Ну, ребята, постойте, подождите! Дайте разобраться!

Пока Наталья стучалась в двери администрации района, зеленая зона была уничтожена. Чудом удалось спастись вековому дубу.

Наталья Ивановна:

Как мне потом сказал «зеленстроец», потому что сломалась пила.

В Исполкоме мне сказали, что это всё будет занято строительством. Каким строительством? А где проект строительства? Господин Танкевич ответил, что у нас нет проекта.

В администрации Наталье посоветовали обратиться к застройщику. Последний заявил по телефону, что, к дубовым делам не причастен. В «Зеленстрое» перевели стрелки на администрацию Московского района. В общем, круг замкнулся. Крайних нет, впрочем, как и нет информированности со стороны властей.

Наталья Ивановна:

Мы, как шпионы, не побоюсь этого слова, вытягивали, добывали каждую каплю информации.

20 октября жители переулка вновь были взбудоражены визгом пилы. Рука человека поднялась на символ долголетия и силы - могучий дуб. Первый сук с хрустом упал на землю. Наталья Ивановна бросилась на защиту исполина. Варварство было остановлено. Появилась надежда, что дуб выстоит в схватке.

Светлана Николаевна:

Документы подтверждают, что мой дед в 1911 году купил землю на этом участке.

Посажен дуб был сразу же после покупки земли, это значит, что превратить его в гору дров хотят в 100-летний юбилей. Кстати, как сообщили в Министерстве окружающей среды, в Беларуси под защитой государства находится 43 дерева, 26 из которых - дубы.

В Минске деревьев-долгожителей нет, за исключением известного обручального дуба в Лошицком парке, которому порядка 200 лет. Впрочем, отсутствие долгожителей в столице не удивляет. Когда есть бензопила и тайное разрешение, факты идут на второй план.

Местный житель 2-го переулка Розы Люксембург г. Минска:

Я инженер-токсатор. В Белгослесе 30 лет проработал. Министерство лесного хозяйства лесосеки запрещает вырезать дуб! Этот дуб – черешчатый, по латыни кверкус робус. Его оставляют, чтобы он плодоносил. Такой дуб… и уже сучья начали резать! Спасибо нашим женщинам - вышли!

Чтобы уничтожить такое дерево, должен быть основательный аргумент. Кому он мешает и что планируется быть на его месте? Выясняли это больше недели.

Наталья Ивановна:

Результатом наших поисков стал тот факт, что здесь собираются разместить стоянку. На сколько мест - большая тайна.

Как удалось узнать, на месте зеленой зоны предполагается 60-местная автостоянка. Ещё 120 машиномест появятся возле строящегося 18-этажного административно-делового центра.

Главный парадокс в том, что получить эту информацию удалось только съемочной группе программы «Добро пожаловаться». Вопреки всем установленным нормам строительства, паспорт объекта отсутствовал.

Владимир Танкевич, заместитель главы Администрации Московского района:

В настоящее время дано разрешение, и организация «ЛЕКТ» готовит площадку под застройку. В течение двух месяцев они выносят инженерные сети, заносят бытовки и готовят стройплощадку. Паспорт объекта в ближайшее время должен быть прикреплен.

Выражение «лучше поздно, чем никогда» в данной ситуации не пример. Возбужденных жильцов-жалобщиков становилось все больше, а вопросы - горячее. «Неужели было сложно поговорить с людьми перед началом строительства, чтобы не было вот таких вот волнений?», - спрашивают жильцы.

Михаил Абрамчук, заместитель директора ООО «ЛЕКТ»:

Не знаю, мы тут всё время на стройке. Если люди приходят, мы с ними разговариваем.

Но жильцы отвечали: «Это не правда!».

Вот уж действительно, многого можно было избежать, вразумительно поговорив с жильцами. Только после жалоб в Администрацию Президента, Мингорисполком и программу «Добро пожаловаться» власти повернулись лицом к людям. Жильцам была назначена встреча с представителями Администрации Московского района. По итогам собрания, дуб приказал долго жить. Пока.

В кадре Абрамчук Михаил Михайлович, заместитель директора ООО «ЛЕКТ»:

В настоящее время дуб пока сноситься не будет! Если будет строиться развязка, то дуб снесут.

Времени не много, но и не мало. Для начала жильцам как можно скорее следует обратиться в Институт экспериментальной ботаники имени Купревича Академии наук Беларуси, где независимо изучат дуб и сделают заключение о дальнейшей судьбе исполина. Надеемся, что к мнению ученых власти прислушаются.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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