В минском сервисном центре «ОлБэстСервис» грубо разговаривают с клиентами, слишком долго ремонтируют и не возвращают телефоны

Свой мобильный телефон минчанка Людмила Климович приобрела в интернет-магазине. Но недолго музыка играла. Уже на следующие сутки телефон сломался.

Людмила Климович:

Он у нас проработал всего лишь день и сломался. Мы его принесли в гарантийную мастерскую. Сдали его 22 июля. Нам должны были вернуть его через 15 дней, но телефон и по сей день не вернули.

Людмила неоднократно требовала вернуть телефон, хотя бы неисправный, но работники сервиса были непробиваемыми.

Людмила Климович:

Ссылаются на то, что вот вечером вам его привезут. Вечером ждём-ждем звонка — никаких звонков. Звоним сами. Они опять: «ой нету деталей». Так нас кормят завтраками, а телефон нам не возвращают.

Начальник сервисного центра во всем винит клиента.

Татьяна Столяр, начальник мастерской «ОлБэстСервис»:

С женщиной мы разговаривали неоднократно. И женщина тоже неоднократно к нам приходила в ремонт. Поэтому о сроках ремонта она предупреждена.

При заключении договора «ОлБэстСервис» обязался по гарантии отремонтировать телефон в течение двух недель. Но, как оказалось:

Татьяна Столяр:

Эта гарантия не наша. У нас таких гарантийных талонов поддельных целая куча. Даже здесь штампа нет. Гарантийный талон не наш. Печать наша, телефон у нас в ремонте лежит.

Но если начальник центра считает, что талон поддельный, то к чему было брать телефон на гарантийный ремонт?

Форумы в интернете пестрят негативными отзывами и жалобами на качество услуг «ОлБэстСервис». Грубо разговаривают с клиентами, слишком долго ремонтируют и не возвращают телефоны.

Татьяна Столяр:

Вы поймите, что это китайский телефон, на который запчасти вообще не поставляются. А женщина не хочет забирать его без ремонта. Я не приехала, потому что на это были объективные причины. Сейчас вернём телефон.

И действительно, через 15 минут телефон был возвращен владельцу.

Людмила Климович:

Ну вот я получила этот телефон. 15 минут его сложили мне. Как вы думаете, он будет нормально работать? Думаю, нет. Я очень не довольна этим сервисом, центром.

Эта история не тянулась бы несколько месяцев, если бы еще в августе женщина в адрес сервисного центра выслала претензию.

Валентина Завадская, юрист:

В претензии вы в праве требовать в такой ситуации возврата уплаченных денежных средств и расторжения договора, а также в праве требовать замены такого товара.

Претензия должна быть написана в двух экземплярах, один из которых отдают должностному лицу. Обязательно потребуйте расписаться и расшифровать подпись. Если начальник отказывается расписываться…

Валентина Завадская, юрист:

Один экземпляр претензии вручаете им, чтобы они осознавали серьезность дела. А второй высылаете заказным письмом с уведомлением. Они получат вашу претензию по почте. И у вас будет доказательство направления и получения претензии.

К счастью, телефон Людмилы отремонтировали. Но сомнения - не является ли он контрафактным - остаются. Не исключено, что в следующий раз ей придется обращаться не в сервисный центр, а в правоохранительные органы. С вопросом, почему интернет-магазин выдает липовые гарантийные талоны. И каково происхождение телефона.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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