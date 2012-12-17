Рекламу на белорусском телевидении в прайм-тайм могут сократить на две минуты

Новости Беларуси. 17 декабря во втором чтении парламентарии приняли проект закона об издательском деле. В данной области это первый такого рода документ. Согласно ему, механизм лицензирования заменят на госрегистрацию, которую не нужно будет продолжать. Данные об издателях, производителях и распространителях печатной продукции будут вноситься в единый реестр. Было принято одно из новшеств, которое касается рекламы. В прайм-тайм на телевидении ее планируется сократить на две минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей приняла к сведению декрет Президента о дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности. Как отметила министр труда и соцзащиты Беларуси Марианна Щеткина, документ направлен на защиту прав работников и улучшение условий труда. Кроме того, он накладывает большую ответственность на руководителей производств.

Декрет предусматривает, что трудовой договор будет продлеваться на время реализации инвест-проекта, при этом самый долгосрочный должен быть выполнен в 2014 году. Между тем, работники вправе расторгнуть трудовой договор в случае болезни и других обстоятельств, не зависящих от сторон.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Этот декрет более жесткий в отношении нанимателя. Наниматель и проектировщик вовремя должны это все сделать.

Что сегодня с работниками? Да, работники сегодня переводятся на контракты. Но обратите внимание, что на ряде предприятий 89% и так на трактах.

Инвест-проекты на предприятиях заканчиваются в основном в 2013 году. Это новый год. Максимальный срок на 1-2 предприятиях – 2014 год. Сегодня контракт может быть заключен и на шесть месяцев, и на четыре месяца, и на 20 дней. И, наверное, если люди, трудовой коллектив взялся сегодня его реализовывать, надо же довести дело до конца.