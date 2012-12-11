Ради квартиры в центре Минска женщина держит свою мать-пенсионерку взаперти более 4 лет

Новости Минска. В старину за престол боролись братья и сестры, не редкостью были предательства и убийства. В семье Турлыгиных в 21 веке яблоком раздора стала двухкомнатная квартира в центре Минска.

Вместе с инвалидом ВОВ второй группы Анной Максимовной на улице Володарского, 4 проживают ее младшая дочь и внучка. Однако женщина взаперти уже более четырех лет. А все потому, что ветеран не в состоянии спуститься на первый этаж в инвалидной коляске. Дом сталинской постройки не оборудован лифтом, подъемником и пандусом.

Анна Турлыгина:

Я просила, дайте мне второй или первый этаж. Дайте мне, чтоб я могла хоть летом выйти. Может, хоть бы меня кто вывез, может, во двор. Так меня никто не вывезет отсюда.

Однако просьбы ветерана тщетны. По закону, Анна Максимовна может обменять свою квартиру. Государство предлагает жилплощади, оборудованные для инвалидов-колясочников, на первом этаже. Однако младшая дочь Светлана уцепилась за квадратные метры в центре города мертвой хваткой. Еще бы, квартиру с видом из окон на «Красный костел», можно, сделав небольшой косметический ремонт, продать за кругленькую сумму. Кстати, сегодня государство предлагает за квартиру 50 тысяч долларов. В случае, если бы эту квартиру выставляли на продажу через риэлторские агентства, за нее можно было бы выручить минимум 120 тысяч.

Игорь Михайлович Горегляд, начальник отдела жилищной политики Администрации Московского района:

Данной гражданке было письменно дано разъяснение о возможности произвести мену занимаемого жилого помещения, но при наличии согласия всех совершеннолетних граждан, проживающих в данном жилом помещении. Согласия от совершеннолетней дочери гражданки Турлыгиной Анны Максимовны получено не было, в связи с чем далее рассматривать вопрос мы не можем.

Администрация района не в силах, да и не имеет права заставить младшую дочь изменить свое решение. Благо, что в квартире дочь выделила пенсионерке отдельный уголок.

Анна Турлыгина:

Я не могу и с этой семьей. Я в туалет иду, а она тут лежит и кричит: «Ты мне мешаешь спать, мне на работу надо рано!» А мне в туалет надо.

Старшая дочь Людмила, живя в коммуналке на другом конце города, приезжает каждый день, привозит маме продукты, ухаживает за больной. Младшая Светлана против таких визитов. Сестры постоянно не в ладу. Квадратные метры не дают покоя. По словам Людмилы, всем жильцам квартиры №12 тяжело подниматься на третий этаж по крутой лестнице «сталинки».

Анна Турлыгина:

Я двора не видела. Не знаю, что там как на дворе. Без воздуха... Вот это моя жизнь. Как птица в клетке, так и я.

Анна Максимовна несколько раз пыталась самостоятельно выбраться «на волю». Все закончилось ссадинами, ушибами и даже переломами. Женщина спотыкалась о пороги, падала с лестницы.

Кстати, можно подать запрос в эксплуатирующую организацию на установление лифта или подъемника в доме, дабы иметь возможность спускаться и подниматься на третий этаж без печальных последствий. Мы обратились за помощью в ЖРЭО Московского района и получили вполне внятный ответ.

Игорь Владимирович Бурш, заместитель директора по эксплуатации жилфонда, руководитель службы заказчика:

В связи с тем, что дом является культурно-исторической ценностью, данные работы по установке, монтажу лифтового оборудования невозможны - это одна причина, и вторая, что нет технической возможности на данном доме установить лифт для передвижения инвалида-колясочника.

Таким образом, получить глоток свежего воздуха Анна Максимовна может только у своего открытого окна.

Женщина явно не ожидала, что на девятом десятке жизни камнем преткновения станет для нее родная дочь и внучка. Стоит заметить, даже если бы семья Турлыгиных пришла к консенсусу, то вряд ли мена квартиры все же произошла. Так как квартира приватизирована, то при ее мене на другую следует доплатить разницу из своего кармана.

Андрей Банух, член правления Минской ОО «БелОИ»:

При такой замене на жилье происходит увеличение площади на 10-15 метров в среднем, которые необходимо оплатить колясочнику абсолютно на равных со всеми условиями, а этих денег взять социально незащищенной группе населения, пенсионеру, тем более, инвалиду-колясочнику, абсолютно неоткуда. Поэтому практически нереально пройти по этому пути.

Средняя цена квадратного метра в столице - 3 миллиона рублей. Таким образом, придется Анне Максимовне доплатить от 30 до 45 миллионов. Сумма для пенсионерки нереальная. Поэтому лучший вариант для Анны Максимовны - продать квартиру в центре столицы по рыночной цене и за вырученную сумму купить квартиру на первом этаже с соответствующими условиями, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.