Минчанка купила дешевую кофточку внучке - за 7 носок она вся в катышках, потеряла вид, но бракованной не считается!

Новости Минска. Вязаный шерстяной свитер в привычном для нас виде появился в Европе в 19 веке. Первоначально он рекомендовался врачами в качестве одежды для похудения, так как способствовал потоотделению при физических нагрузках.

Надежда Бучкина приобрела кофту отнюдь не из таких соображений.

Надежда Бучкина:

Моя невестка купила моей внучке к школе жакет. Внучка шла в первый класс, и решили, чтобы была какая-то нарядная кофточка на случай, если будет плохая погода.

«Плохой погоды» заботливые родители всё-таки дождались, да только пришла она откуда совсем не ждали.

Надежда Бучкина:

Мне сын привозит эту кофточку для ремонта. Когда я раскрыла пакет, я была удивлена: мало того, что она была вся в затяжках, да еще и в катышках. И, как сказал мой сын, они надевали ее совсем мало!

«Мало» в понятии Надежды Владимировны - это примерно 7 раз. Однако главными в данной ситуации являются совершенно другие цифры.

Елена Моисейчик, юрист ОО «Правозащита»:

Претензию потребитель в праве предъявить в течение двух лет с момента покупки товара в соответствии с действующим законодательством РБ «О защите прав потребителя», если у него имеются претензии по качеству изделия. И если на такое изделие, в данном случае у нас кофточка детская, не установлен гарантийный срок продавцом-изготовителем, в праве предъявить претензию продавцу-изготовителю только в том случае, если потребитель докажет наличие дефекта производственного характера.

Надежда Владимировна так и поступила. Уже на следующий день с чеком в руках она отправилась в злополучный магазин детской одежды.

Надежда Бучкина:

Я обратилась в магазин, у меня взяли кофточку. Девушка сказала, что они отдают ее на фабрику, там будет проведена экспертиза. Меня устроил такой вариант.

Ещё бы не устроил! Ведь магазин, можно сказать, просто проявил милосердие к недоумевающей во всей этой истории женщине.

Елена Моисейчик, юрист ОО «Правозащита»:

Он, по законодательству действующему, не обязан был этого делать. А по большому счету, обязан был разъяснить потребителю, что в соответствии с 20 статьей «О защите прав потребителя» покупатель сам должен доказать наличие дефекта производственного характера.

Но, уже спустя несколько дней, Надежда Владимировна все-таки услышала объяснение по поводу недолговечной службы кофточки.

Надежда Бучкина:

Мне позвонила женщина и сказала, что все дефекты - это результат носки изделия неправильной. И что она знает, что такое дети в школе, у нее есть свой ребенок, они там бегают. Все эти затяжки - это результат неправильной носки. И приезжайте и забирайте кофточку.

Вместе с товаром женщине вручили документ, в котором указано, что изделие изготовлено с соблюдением технических нормативных стандартов. Но напомним, что данная бумага не является заключением независимой экспертизы, за проведением которой Надежда Владимировна может обратиться, чтобы добиться истины.

Елена Моисейчик, юрист ОО «Правозащита»:

Покупатель вправе обратиться в любое экспертное учреждение, которое имеет право проводить такие экспертизы. И если эксперт установит, что в товаре имеются дефекты производственного характера, то в последующем потребитель вправе обратиться к продавцу и заявить требования как по возврату денег за приобретенный некачественный товар, так и за проведение экспертизы.

Если же, в случае подтверждения производственного дефекта, магазин отказывается удовлетворять требования покупателя, то он с полной уверенностью может обратиться в суд. Ну а пока наша съемочная группа решила произвести свое независимое расследование и отправилась к эксперту.

Геннадий Богдан, эксперт товаров народного потребления ОО «Правозащита»:

Если у неё претензии к образованию пиллинга, то это, в основном, зависит от внешних механических воздействий, которые в процессе эксплуатации обычно происходят.

Нам объяснили, что купить товар с дефектом невозможно - он слишком заметен. Показали, что так называемые «катышки» образовались на месте наибольшего соприкосновения, а именно - локтевом суставе и в области спины. Однако и такие доводы Надежда Владимировна, как опытная швея, может поставить под сомнение.

Надежда Бучкина:

Я знаю, что такое трикотаж. Во-первых, очень реденький и поставлен на изнаночную гладь. То есть это способствовало образованию затяжек, плюс некачественные нитки, которые образовали катышки.

Действительно, посмотрев на работы рук женщины, хочется повременить с решением и поверить хозяйке. Но эксперт приготовил еще один козырь.

Геннадий Богдан, эксперт товаров народного потребления ОО «Правозащита»:

Зависит от состава трикотажного полотна. В данном случае здесь шерсть 50% и акрил 50% процентов. Натуральная шерсть и акрил как материал обладают короткими волокнами, и за счет этого достаточно быстро происходит пиллинг - образование катышек.

Дать окончательный ответ сможет только тщательная товароведческая экспертиза, которая проводится в лаборатории и стоит около 120 тысяч белорусских рублей. Детскую кофту женщина приобрела за 190 тысяч.

А если еще вспомнить комментарий эксперта в ходе визуального осмотра, то закрадывается сомнение, что результат женщине понравится, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.