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В США смертный приговор вступил в силу через 25 лет после преступления

12 декабря 2012 18:11
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Новости США. В США вступил в силу смертный приговор 25-летней давности. Такое наказание получил офицер полиции, убивший 9 человек в конце 80 годов.

Среди жертв преступника - 3 женщины и 6 мужчин. Все они так или иначе были связаны с распространением наркотиков. Мануэль Пардо на суде заявил, что таким образом оказал большую услугу обществу.

Казнь Пардо стала третьим смертным приговором, приведенным в исполнение во Флориде в 2012 году. По этому показателю он занимает четвертое место после Техаса, Вирджинии и Оклахомы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Смертная казнь

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