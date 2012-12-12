В США смертный приговор вступил в силу через 25 лет после преступления

Новости США. В США вступил в силу смертный приговор 25-летней давности. Такое наказание получил офицер полиции, убивший 9 человек в конце 80 годов.

Среди жертв преступника - 3 женщины и 6 мужчин. Все они так или иначе были связаны с распространением наркотиков. Мануэль Пардо на суде заявил, что таким образом оказал большую услугу обществу.

Казнь Пардо стала третьим смертным приговором, приведенным в исполнение во Флориде в 2012 году. По этому показателю он занимает четвертое место после Техаса, Вирджинии и Оклахомы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.