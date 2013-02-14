Проект закона об ужесточении наказания для пьяных водителей - на стадии окончательной доработки

Новости Беларуси. Проект закона об ужесточении наказания для пьяных водителей находится на стадии окончательной доработки.

Позиция прокуратуры остается прежней: конфискация автомобиля нетрезвого водителя в случае ДТП, в котором погибли люди, вне зависимости от формы собственности машины. Исключение могут сделать лишь для некоторых видов транспорта физических лиц.

Кроме того, планируется ужесточить и уголовную ответственность для пьяных нарушителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

Ужесточение и уголовная ответственность в виде лишения свободы за управление в нетрезвом состоянии. Раньше этого вида наказания закон, ныне действующий, не предусматривал. Когда в результате ДТП гибнет 1 человек или причиняются тяжкие телесные повреждения, а лицо находилось в состоянии алкогольного опьянения, и когда 2 и более лиц гибнет, тоже, водитель, виновный в этом, находился в состоянии алкогольного опьянения. Здесь уголовная ответственность увеличивается, то есть лишение свободы.

