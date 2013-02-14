Сегодня проходит закрытое заседание суда в Швеции, где будет озвучена судьба 7-месячного сына Ольги Класковской

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией, которая складывается в Швеции вокруг белорусской гражданки Ольги Класковской.

Напомним, в свое время она эмигрировала из Беларуси по политическим мотивам сначала в Польшу, затем в Норвегию. В Швеции вышла замуж и родила сына. В ожидании решения шведских властей о предоставлении вида на жительство прошла через лагеря для беженцев, ужасные условия содержания в которых описала в своих статьях.

Власти Швеции приняли решение о депортации ее и 11-летней дочери. Сына же, родившегося в Королевстве, социальные службы забрали без объяснения причин. Как раз в эти минуты идет очередное закрытое заседание суда, где и будет озвучена судьба 7-месячного ребенка. Мы связались по телефону с Ольгой Класовской. Вот, что она нам рассказала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Класковская (по телефону):

Я в ожидании этого решения, но, по-моему, социальные службы Швеции уже уверены в исходе дела и празднуют победу. Потому что вчера мне разрешили увидеть сына на час под надзором. Я еще потребовала у социального работника официальных бумаг, официальных объяснений, в соответствии с каким законом, кто принял решение, которое регулирует порядок встреч с сыном, потому что родительских прав меня никто не лишал, а судебных заседаний никаких не проводили, а просто изъяли на основании единоличного решения одного человека. Это начальник социального департамента. Я не присутствовала на суде, не я, не отец, не наши адвокаты, это какое-то закрытое заседание. Узнать, что на самом деле происходит, свою позицию аргументировать, возможности мне не дали. У меня очень большая надежда на белорусское Министерство иностранных дел. В этой ситуации я незамедлительно обратилась к ним, когда случилась эта трагедия, полная беззакония. Помимо таких профессиональных качеств высоких, еще очень человеческие глубокие качества продемонстрировали наши дипломаты. Я за это очень благодарна. Я не могу себе представить, что такое могло произойти в Беларуси, при всех моих обидах на наши правила, несогласие с политическими моментами. Как женщина и как мать в Беларуси я чувствую себя в полной защищенности. Представить, что такое произошло у нас, невозможно просто, что кто-то врывается, вырывает ребенка, даже не знаешь, где ребенок находится, какие-то суды в закрытых режимах, я даже участие не могу принять. Это страшно.