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Бывший первый зампред Мингорисполкома Игорь Васильев приговорен к 14 годам лишения свободы

11 февраля 2013 17:56
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Новости Беларуси. Бывший первый зампред Мингорисполкома  Игорь Васильев приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией  имущества и отбыванием в исправительной колонии усиленного режима.

Сегодня в Минском областном суде огласили приговор. Согласно обвинению, Васильев вымогал  полмиллиона долларов у представителей чешских фирм за благоприятное решение вопроса о заключении инвестдоговора на строительство в Минске мусороперерабатывающего предприятия.

Васильева задержали в служебном кабинете 6 июля сотрудники КГБ после получения первой части взятки - 250 тысяч долларов. Судебный процесс по делу начался 20 декабря. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Добротворская, адвокат:
Мы будем обжаловать этот приговор в вышестоящих инстанциях.

# Мингорисполком # Мария Добротворская

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