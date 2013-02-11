Новости Беларуси. Бывший первый зампред Мингорисполкома Игорь Васильев приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием в исправительной колонии усиленного режима.

Сегодня в Минском областном суде огласили приговор. Согласно обвинению, Васильев вымогал полмиллиона долларов у представителей чешских фирм за благоприятное решение вопроса о заключении инвестдоговора на строительство в Минске мусороперерабатывающего предприятия.

Васильева задержали в служебном кабинете 6 июля сотрудники КГБ после получения первой части взятки - 250 тысяч долларов. Судебный процесс по делу начался 20 декабря. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Добротворская, адвокат:

Мы будем обжаловать этот приговор в вышестоящих инстанциях.