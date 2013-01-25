После жалобы студентки с хозяйки минской квартиры взяли налог в 3,5 миллиона

Новости Беларуси. Доходные метры. В то время как кто-то лишь мечтает о собственной крыше над головой, вчерашние льготники уже прилично зарабатывают на нелишних квадратных метрах. Так, только в столичных новостройках сдается в аренду каждая 10 квартира. И это - только официальные данные. Большинство домов — соцжилье, построенное с господдержкой.

Большинство построенных здесь квартир так называемые «социальные». То есть строили их нуждающиеся, многие по льготным кредитам. Но недавно всплыла интересная статистика, которая заставляет задуматься: в чем граждане действительно нуждались: в раскрутке теневого бизнеса или в заветных квадратах?

Эта девушка долго «гонялась» за подходящим вариантом, наконец, сняла заветный угол. Чтобы не рассердить своих хозяев и не остаться вновь с чемоданом на улице, она согласилась рассказать правду о собственниках, не выходя из тени: Моя хозяйка построила эту квартиру, оформив льготный кредит, она нам сказала так, между прочим, по секрету, живет с родителями, а мы вот снимаем эту квартиру. Это такой райончик, где люди постоянно заезжают-съезжают.

Рыночный механизм на всю катушку: выгодно построил — выгодно продал.

С учетом «льготной» цены за квадрат и нынешний прейскурант «аренды», при таком-то ажиотаже, новая квартира окупается буквально за несколько лет.

Николай Сенченко, директор расчетно-справочного центра ЖРЭО № 2 Фрунзенского района Минска:

За прошедший год порядка 2300 квартир. Каждая десятая, если брать 24 тысячи. Это те люди, которые официально сдают.

Конечно, реальную цифру сдаваемых внаем квартир в столице вывести никто не может. Многие собственники предпочитают предоставлять жилье в аренду неофициально, чтобы не платить налоги. Инспекторы постоянно предприимчивых нелегалов отслеживают, безнаказанными нарушители не остаются — процент от выручки возвращают в госказну.

Людмила Гарист, заместитель начальника Управления инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску:

На учете в качестве квартиросдатчиков состоит более 43 тысяч физических лиц. В инспекцию обратилась студентка 4 курса с жалобой на то, что хозяйка неоднократно повышает стоимость квартиры. Установлено, что квартира сдается в наем более 3 лет, с хозяйкой не заключен договор найма, не зарегистрирован, и, соответственно, не производилось уплаты подоходного налога. В результате хозяйке был предъявлен подоходный налог в сумме 3,5 миллиона, пеня за несвоевременную уплату подоходного налога.

Несколько месяцев рынок съемного жилья не штормит. В интернете — вообще почти затишье. В некоторых объявлениях заявители шифруются, скрывая свои данные за электронными адресами. Но в то время когда кто-то уже зарабатывает на лишних квадратных метрах, кто-то лишь мечтает о собственной крыше над головой. Навести порядок в списках нуждающихся поручил Глава государства. Тем, кто без законных оснований застоялся в очереди на жилье, о метрах придется забыть. Псевдонуждающихся только в Минске значилось более 16 тысяч семей.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Основными причинами является то, что у людей отпала надобность состоять в очереди, то есть основания пропали состоять в такой очереди. Например, кто-то уже купил себе квартиру на вторичном рынке или кто-то долевым способом построил, у кого-то изменился состав семьи, кто-то, извините, банально умер.

Впрочем, каждый случай индивидуален, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.